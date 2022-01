Sebastián Lizarzaburu se defiende de las acusaciones de Greg Michael. | Fuente: Facebook | Sebastián Lizarzaburu

Después de que Greg Michael lo acusara de haberse quedado con el dinero de las donaciones para cubrir los gastos de un accidente que sufrió en Tarapoto, Sebastián Lizarzaburu salió a defenderse y desmentir lo dicho por el modelo.

Con comprobantes en mano, la pareja de Andrea San Martín demostró todos los envíos de dinero que recibió en su cuenta bancaria como parte de la colecta. También resaltó que se habían difundido varias cuentas de personas que no conocía.

"¿Cómo sería posible pagar una cuenta de 15 600 soles de Tarapoto, más todo lo que gestioné para su traslado y los gastos que pagué aquí de medicamentos, de atención de comida. Dinero que le di a él en su cuenta personal, sería imposible que me hubiera quedado con su plata", manifestó.





Estados de cuenta

Lizarzaburu aseguró que envió a Greg Michael todos los estados de cuenta donde figuran los depósitos de las donaciones, por esa razón, no entiende porque el modelo belga lo acusa de haberse quedado con el dinero.

"Aquí tienes las pruebas de los depósitos, transferencias y pagos, luego de eso, él se queja y me dice que hay un depósito del BBVA a mi nombre, yo le digo que no tengo cuenta del BBVA así que literalmente es imposible que me depositen a una cuenta del BBVA", dijo al programa "Amor y fuego".

Dinero por cobrar

También aclaró que su madre hizo un depósito de 2500 soles a través de una empresa que ofrece el servicio de envío y recepción de dinero, incluso figuran otras donaciones que no ha podido cobrar por no tener la información necesaria que le exige la agencia recaudadora.

"Tuve que ir a Western y efectivamente, me dicen que hay tres depósitos pero yo no puedo cobrar porque hay que presentar el voucher, la información de la persona y el lugar de destino. No me estoy quedando con su dinero porque no tengo ese dinero, está en el Western, ahí hay vouchers por cobrar pero yo no los tengo", finalizó Lizarzaburu.

