Desde que Sergio George comenzó a trabajar con Yahaira Plasencia, se mantuvo enfocado en demostrar los dotes de la peruana como cantante. | Fuente: Instagram

Sergio George se mostró sorprendido por el romance entre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza ya que consideró que la cantante peruana no está manejando su carrera musical como debería de ser. Es así que se pronunció sobre ello:

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes (…) eso es un poco complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación”, dijo el productor. Además, se mostró indignado porque a él no le gusta estar en polémicas.

“Lo que no me gusta a mi es crear noticia por crear noticia. Yo vendo música, yo no vendo chismes, ni escándalos (...) Estamos trabajando en un disco nuevo, y estamos a punto de terminar y aparecen cosas así. Lo que se construye con las manos, se destruye con los pies”, agregó para América Hoy.

Por otro lado, Sergio George comparó a Yahaira Plasencia con otras artistas que sí priorizan su carrera y lo manejan con inteligencia:

“Son personas que saben manejar su carrera, y lo manejan de manera inteligente, paso por paso. Uno no puede llegar al estrellato siendo una persona bruta, tienes que usar tu mente, no estoy diciendo que Yahaira sea bruta, hay que usar tu inteligencia porque no es fácil, ahora que los medios de comunicación han cambiado, hay tener mucho más cuidado que nunca”, finalizó.

Yahaira Plasencia confirma romance con el cantante Jair Mendoza

Yahaira Plasencia ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor tras el abrupto fin de su mediática relación con el futbolista Jefferson Farfán. 'La Patrona' confirmó que mantiene un romance con el cantante nacional Jair Mendoza, conocido por participar en el programa La Voz Perú, en 2015.

"Es importante que sepan que Yahaira la artista, está en los escenarios, está en los programas de televisión y todo lo demás, pero ahorita está la Yahaira humana... creo que me estoy dando una oportunidad", declaró la salsera al programa Amor y Fuego.

Lejos de mostrarse incómoda, la artista aseguró que a partir de ahora la verán más seguido con la persona que conquistó su corazón. "Sí, sí, normal", respondió con el rostro de felicidad.

Por su parte, Mendoza también se animó a declarar y reafirmó lo dicho por la cantante. "Estamos tranquilos, creo que es lo más importante", agregó. Ambos fueron abordados por los reporteros en las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez.

Como se sabe, la pareja viajó hace unos días a República Dominicana para disfrutar de las playas de Punta Cana. Ellos fueron 'ampayados' muy cariñosos en el lugar, tal como mostraron las imágenes que emitió Magaly Medina en su programa de espectáculos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.