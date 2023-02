Yahaira Plasencia y Sergio George trabajan juntos y han lanzado temas como 'Cobarte', 'Y le dije no', y más. | Fuente: Instagram

Sergio George le pidió disculpas públicas a Yahaira Plasencia después de decir que no era una artista rentable y que con ella ha tenido pérdidas económicas. Como en Perú se trabaja con los cantantes nacionales en discotecas, el productor se dio cuenta que hacer surgir su carrera como los demás que maneja, será a largo plazo.

“Es un negocio diferente al que hago yo. El que hago yo es invertir en un artista y se demora un tiempo para construir una carrera a largo plazo que demora años. La mayoría de las cantantes y artistas no son rentables, pero no es porque no hay fe en ellos, es porque no se hace negocio así”, dijo.

Además, Sergio George aclaró que, pese a ello, seguirá invirtiendo en Yahaira Plasencia a pesar de que las regalías se demoren años en llegar, tal y como le sucedió con DLG, que su ganancia la obtuvo después de 25 años.

“Yahaira es la única o de las únicas que hay en este país que tiene chance de penetrar en ese mercado (Estados Unidos), por eso sí”, confesó en América hoy.

Yahaira Plasencia: ¿Cómo votar por la salsera para el Premio Lo Nuestro 2023?

Para apoyar a Yahaira Plasencia en el Premio Lo Nuestro 2023, sus seguidores podrán votar por ella en este enlace.

Será el público el que con sus votos elija al ganador o la ganadora de estos galardones, que reconocen la excelencia en la música latina desde su creación en 1989. Premio Lo Nuestro es, por ello, la entrega de reconocimientos más antigua en la historia de la música hispana.

Con varios proyectos musicales y lanzamientos en compás de espera, Yahaira Plasencia continúa enfocada en su consolidación artística. “Muchos en el Perú afirman que mi carrera musical es un fracaso, yo les voy a seguir respondiendo solo con trabajo, música y alegrías para mi país”, afirmó la artista.

'La Cantante', su canción que compite en Premio Lo Nuestro 2023, es una versión del tema de Héctor Lavoe, 'El cantante', que compuso Rubén Blades en los años 70. Este último, precisamente, elogió el cover de Plasencia en junio del año pasado.

"El mensaje continúa intacto aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud. Yahaira hizo una adaptación a su estilo y eso lo entiendo y lo aplaudo. ¿Para qué copiar lo que hicimos hace décadas atrás?", dijo el legendario salsero.

