Yahaira Plasencia volvió a referirse a la polémica que generó su relación fugaz con Jair Mendoza. En diciembre último, la 'Patrona' dijo que mantenía un romance con el joven cantante, pero el anuncio no fue bien recibido por Sergio George, productor de la artista. Esto habría provocado la prematura ruptura de la pareja.

La salsera fue invitada al programa América Hoy y aclaró que tanto ella como Jair son "personas libres de hacer lo que queramos" y todo lo que se diga actualmente sobre ellos, más alla de su carrera, sólo pertenece a su vida privada.

"Para empezar no tengo porque esconderme absolutamente de nadie, soy una mujer libre e independiente. No tengo hijos, no estoy casada, creo que tanto Jair como yo somos personas libres de hacer lo que queremos o lo que sentimos. Como lo dije hace un momento, lo que yo haga con mi vida privada me compete solamente a mí", expresó.



Sigue trabajando con Sergio George

Además, Plasencia aclaró que "no existió crisis alguna" con Sergio George por haber anunciado su relación con Mendoza y recalcó que continúa trabajando con el productor estadounidense; incluso ya trabajan el lanzamiento de un disco con temas inéditos.

"Tenemos un disco de 6 o 7 canciones si no me equivoco, ya está listo para sacar. Yo creo que para finales de febrero o inicios de marzo el disco ya debe estar publicado", comentó al programa En Escena de RPP Noticias.

"Yo estoy feliz ahorita, estoy tranquila, estoy bien y eso es lo importante, es lo único que puedo decir, gracias por su preocupación... con Sergio todo súper bien, yo respeto las opiniones de todo el mundo, eso no quiere decir que tenga injerencia en mi vida personal, de eso me encargo yo", agregó.

Yahaira Plasencia nominada al Premio Lo Nuestro 2023

Yahaira Plasencia arrancó el 2023 con una gran noticia: su colaboración con el rapero peruano Ator Untela, "La cantante", fue nominada a en la próximo edición de Premio Lo Nuestro en la categoría de Canción del Año-Tropical. La salsera compite con artistas de la talla de Prince Royce (Lao a lao), Marc Anthony (Mala), Romeo Santos (Sus huellas) y Luis Figueroa (Todavía te espero).

"Esta nominación se da gracias a todos los que apuestan por mí: a mi equipo, mi familia, mi productor Sergio George y, sobre todo, al público que me sigue en las buenas y en las malas", señaló en un comunicado.

"Esta es la confirmación de que la perseverancia es la clave para seguir avanzando, estoy enfocada y trabajando 24 de 7", añadió la intérprete de temas como Y le dije no y Gracias mi Dios. No será la primera vez que el nombre de Yahaira Plasencia aparezca en la marquesina de Premio Lo Nuestro, ya que en la edición pasada tuvo una comentada actuación.

La gala principal de Premio Lo Nuestro 2023 se llevará a cabo el próximo jueves 23 de febrero, en el Miami - Dade Arena (EE.UU.). Para apoyar a Yahaira Plasencia, sus seguidores podrán votar por ella en el siguiente enlace: https://www.premiolonuestro.com/vota.

