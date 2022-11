La modelo está abocada en generar mejor contenido de cara a la segunda temporada de su programa "En Tragos con Shirley Arica" | Fuente: RPP Noticias

Shirley Arica reveló detalles desconocidos de su mediática relación con Reimond Manco y de cómo las decepciones amorosas la ayudaron a madurar. En la entrevista que concedió al programa A las 10 con Alan Diez, la modelo dijo que su atracción por el jugador de fútbol empezó a los 18 años, cuando formaba parte del plantel de 'Los Jotitas'.

Ambos se conocieron en una discoteca del sur de Lima y esa misma noche quedaron como pareja. Aparentemente, todo iba bien; sin embargo, el panorama cambió en una fiesta que el futbolista organizó en su casa con motivo de Año Nuevo. Desafortunadamente, la influencer descubrió ese día que había sido víctima de un engaño que terminó por destruir sus ilusiones.

"Fui emocionada e ilusionada a su casa, porque supuestamente iba a presentarme como su enamorada. Pero resulta que conmigo estuvo hasta las tres de la mañana, a esa hora vino su seguridad a sacarme porque supuestamente Reimond tuvo un problema y salió de urgencia", narró la modelo.

"Las mujeres tenemos un sexto sentido y sentí que algo olía mal. Salí, pero me quedé afuera de la casa con una amiga, detrás de un carro, de pronto vi llegar a la verdadera novia... Me quedé decepcionada y no tenía ni un sol para regresar a mi casa", agregó.



La billetera de Reimond

Un año después, Manco se contactó con Shirley para intentar retomar la relación; la modelo accedió y juntos viajaron a Chiclayo. Lo que el futbolista no sabía es que la modelo, motivada por su sed de venganza, ya había preparado todo un plan que ambos sean ampayados por las cámaras de Magaly Medina.

"Llegamos a Chiclayo y el hombre me tenía encerrada, pero usé mis poderes mágicos y logramos salir juntos. Nos grabaron y, luego, me preguntó si había sido yo la que había planeado todo. Lo negué, pero al final le dije que sí. Al día siguiente, quise regresarme a Lima, pero me canceló el vuelo, porque nunca tuvimos nada más que besos", comentó.

"Como no tuve dinero para regresar, me 'choreé' su billetera... le dije a su representante que me compre el pasaje y antes que me suba al vuelo Reimond me llama, ya se había dado cuenta que no tenía billetera. Yo le dije que estaba a punto de subir al avión y me dijo: 'Ojalá se caiga tu vuelo'. Esa vez fue la última vez que hablé con él", reveló.

