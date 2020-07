Stephanie Cayo recuerda su participación en "Travesuras del corazón". | Fuente: Instagram

La actriz Stephanie Cayo aprovechó el último jueves para utilizar el popular hashtag #TBT (Throwback Thursday o jueves de volver al pasado), para recordar su trabajo en la novela "Travesuras del corazón".

A través de Instagram, la intérprete peruana contó que apenas tenía 9 años cuando se inició en el mundo de la actuación y de cómo desde entonces ama lo que hace.

"Tenía una 9 años. Me sentía grande grabando mi primera serie de televisión. Llevo toda una vida en esto y no me aburro. Siempre supe que estaba loca. Y que rico es estar así de loco por algo que amas", anotó en su publicación.

En poco tiempo, la instantánea de Stephanie Cayo logró obtener más de 27 mil likes, así como cientos de comentarios como: "Mi infancia. La mejor novela", "Me encantaba", "Que recuerdos. Linda serie", "Crecí viendo esa novela".

AHORA TRABAJA CON MEL GIBSON

La actriz Stephanie Cayo se mostró emocionada al compartir el primer tráiler de la película "Force of Nature", en la cual comparte pantalla con el famoso artista de Hollywood, Mel Gibson.

A través de su cuenta de Instagram, destacó su alegría por el trabajo realizado así como por la fecha de estreno. Como se recuerda, alrededor del mundo los cines han cerrado por la pandemia del coronavirus; algunas producciones han pospuesto sus lanzamientos para el 2021 y otras han optado por el streaming.

"No dejo que cualquiera me llame 'kid' [niña] solo Mel (Gibson) ¡Estoy muy emocionada! Muy contenta de haber trabajado con este team. ¡’Force of Nature’ se estrena este 30 de junio!", escribió Stephanie Cayo junto al tráiler.