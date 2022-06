Stephanie Cayo celebró la coronación de su sobrina Alessia Rovegno, desde las playas de Mykonos. | Fuente: Facebook / Stephanie Cayo - Instagram / Alessia Rovegno

Stephanie Cayo celebró la coronación de su sobrina Alessia Rovegno como Miss Perú 2022, la noche del 14 de junio. A través de su cuenta de Instagram, la menor de las hermanas Cayo manifestó su alegría por la victoria de la hija de su hermana Bárbara.

En total, son tres las historias que ha compartido Stephanie Cayo. En la primera, que ha sido tomada de la cuenta de Hugo García, pareja de Alessia Rovegno, se puede ver el momento exacto en que se corona a la nueva Miss Perú. Sobre este video, la actriz escribió: “Mi reina!!!! Tenemos nueva Miss en casa”.

En la segunda historia, Stephanie Cayo escribió “Miss Perú 2022 Alessia Rovegno rumbo a Miss Universo”, y en el video se muestra un resumen de la presentación de la flamante Miss durante el certamen, que tuvo lugar en el set del programa de competencias “Esto es guerra”.

En la tercera historia, Stephanie Cayo grabó a su hermana Fiorella viendo desde su celular la coronación de su sobrina. “Es una reina”, dice Fiorella Cayo llena de emoción, y Stephanie escribió “Cuando ves a tu sobrina llevarse la corona”. Como se puede ver por las fotos compartidas por la actriz, ambas hermanas se encuentran en la isla griega de Mykonos.

Conoce a Alessia Rovegno, ganadora del certamen

El martes 14 de junio se coronó a la Miss Perú 2022 y Alessia Rovegno fue la ganadora del certamen. Sus compañeras Valeria Flórez y Tatiana Calmell, se pusieron la banda y corona de Miss Latina Universal y Miss Perú International, respectivamente.



Así, Alessia Rovegno reemplazará a Yely Rivera, quien logró ganar la competencia en el 2021, y será quien nos represente en la próxima edición del Miss Universo.

¿Quién es Alessia Rovegno?

Alessia Rovegno Cayo es una modelo e influencer peruana de 24 años que tiene una gran cantidad de seguidores en Instagram. La joven es hija de la recordada cantante Bárbara Cayo y el empresario Lucho Rovegno.

La actual Miss Perú 2022 también es cantante y hace poco lanzó su tema 'Un amor como el nuestro' junto al productor Bernardo Ossa. Actualmente, mantiene una relación con el chico reality Hugo García quien estuvo presente en la ceremonia de coronación.

Alessia Rovegno es la segunda hija de Bárbara Cayo y Lucho Rovegno, dueño de la Baguetería y Pastelería Rovegno. Tiene dos hermanas y es sobrina de Fiorella, Stephanie y Max Cayo, reconocidos personajes en Perú.

