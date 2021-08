Stephanie Cayo hace oficial la separación con su esposo: "Es definitivo, cada quien en lo suyo". | Fuente: Instagram

Hace unos meses, la mamá de Stephanie Cayo había mencionado que su hija estaba separada de su esposo Chad Campbell, y hace unas horas, la actriz lo hizo oficial. Por medio de un mensaje en sus redes sociales, la peruana habló sobre esta decisión que ambos tomaron.

La pareja se casó en el 2018, sin embargo, decidieron tomar caminos por separados y lo que agrega la modelo es que hicieron una promesa en la que se van a apoyar mutuamente tanto en lo laboral como en lo personal.

“Ahora cada uno debe seguir lo que nos hace sentir verdaderamente uno y vivos”, se lee en el mensaje de Stephanie Cayo. Asimismo, resaltó que desde inicios de este año ya no está con Chad Campbell, pero recién se han animado a hablar de ello.

“La separación es definitiva. Nadie lastimó a nadie y siempre nos hemos valorado y respetado. Continuaremos en la vida del otro con el amor que nos tenemos como amigos más no como pareja”, continuó.

Finalmente, agradeció a Chad Campbell por esta aventura y pidió tanto a los medios como a sus seguidores que respeten su silencio. “Hemos dicho lo que deseamos en este momento”, concluyó.

¿Quién es Chad Campbell, esposo de Stephanie Cayo?

En Perú, Chad Campbell no es un personaje conocido, sin embargo, en Estados Unidos tiene una larga carrera en el mundo del entretenimiento. El joven empresario trabajó como portero del Morgans Hotel Group para luego escalar a gerente general de Mister H Lounge, un reconocido bar de Nueva York.

Con respecto a su relación con Stephanie Cayo, iniciaron su relación a fines del 2013. Un año después, la actriz peruana anunció públicamente al empresario como su pareja.

Así, el 27 de enero de 2018, ambos se casaron en Cartagena de Indias, en Colombia, país donde la intérprete vivió durante varios años.

