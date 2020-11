Stephanie Valenzuela y el actor Eleazar Gómez mantenía una relación amorosa. | Fuente: Composición

En compañía de su hermano Frank, Stephanie Valenzuela acudió a la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México para declarar sobre la presunta agresión física que recibió por parte del actor Eleazar Gómez.

La modelo y cantante peruana apareció ingresando a la entidad para dar sus declaraciones y, al salir, se animó a conversar con la prensa. En su mensaje, la exchica reality pidió a las mujeres que denuncien cualquier acto de violencia.

“Quiero aprovechar las cámaras ya que muchas mujeres me van a ver, quiero decirles que denuncien, no se queden calladas. Yo confío plenamente en la justicia mexicana. Hoy más que nunca me han demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardad nuestra integridad. No tengan miedo de denunciar”, dijo.

Por otro lado, Stephanie Valenzuela reveló que las agresiones se dieron en una relación de noviazgo, ya que un día antes del abuso, Eleazar Gómez le había pedido la mano en matrimonio.

“Voy a dejar que las cosas sigan su curso por la justicia. No quiero dar más declaraciones, porque lo de la audiencia lo tendrá que ver mi abogado y demás personas, pero quiero agradecer por las muestras de apoyo que me han llegado desde mi país”, añadió la joven modelo.

Como se recuerda, Valenzuela fue víctima de violencia por parte de su prometido Eleazar Gómez, en la madrugada del 5 de noviembre. El actor mexicano se encuentra recluido en la cárcel mientras el proceso lleva su curso.

“ESTOY MÁS TRANQUILA”

La modelo reapareció en sus redes sociales dejando un mensaje en sus historias de Instagram. “Una se vuelve feminista con su propia historia”, se lee. Luego, agradeció a todos los que le dejaron comentarios de aliento por su valentía al denunciar la agresión.

“Gracias a todos los que me han escrito y mandado todo su apoyo y buenas energías, estoy más tranquila y sobre todo agradezco a las autoridades mexicanas por actuar conforme a derecho y al consulado peruano por estar conmigo. Yo voy hasta las últimas”, sostuvo.