Stephanie Valenzuela se indigna por entrevista de Eleazar Gómez: "Es una burla hacia las víctimas" | Fuente: Composición

Eleazar Gómez se volvió tendencia luego de que diera una entrevista al programa ‘Hoy’ con la conductora Andrea Escalante a quien Stephanie Valenzuela acusa de ser “muy tibia y suave” después de minimizar la agresión hacia ella.

Como se recuerda, el actor mexicano estuvo cinco meses en la cárcel y ya está libre. Por eso, la también cantante se pronunció sobre su aparición en televisión “como si nada hubiera pasado”: “¿Cómo una presentadora puede hacer eso? Ridícula son sus palabras”, contó.

Pero el hecho que llamó más la atención de Stephanie Valenzuela fue de que Eleazar Gómez sostuvo que “fue un momento de ira” cuando la golpeó. “Lo más gracioso fue escuchar de la ira, de la violencia. Perdóneme, pero intentar matar a una mujer no es así”, agregó.

Asimismo, afirmó que la violencia contra la mujer es normal en México y la entrevista que brindó su expareja es una burla a las víctimas: “Es indignante, una falta de burla hacia las mujeres... Es como si (Eleazar) hubiera roto una puerta por cólera”.

Es así como Stephanie Valenzuela se dirigió a Andrea Escalante y al programa ‘Hoy’ por darle espacio a un hombre que la golpeó y la hizo sufrir: “Mi crítica es hacia el medio de comunicación y cómo le aplauden los conductores a Escalona... Me dice qué tipo de sociedad tenemos”, sostuvo.

Un historial de comportamiento

José Eleazar Gómez Sánchez es un actor y cantante mexicano de 34 años que empezó a actuar desde muy joven con roles en “Luz Clarita”, “Retrato de familia” y “Azul”. En el 2005, saltó a la fama tras interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la telenovela “Rebelde”. Desde entonces, ha sido parte el mundo de la televisión con papeles en éxitos como “Amores verdaderos” y “Atrévete a soñar”.

En “Atrévete a Soñar”, la actriz y cantante Danna Paola, de 14 años en ese entonces, mantuvo una relación amorosa con Eleazar Gómez, quien tenía 24. Los padres de la joven estrella se opusieron al romance y fuentes cercanas a ella revelaron que fue posesivo y la celaba excesivamente. Un video registró cómo le gritaba en una ocasión.

En el 2017, la modelo Vanessa López confirmó haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de Gómez, con quien tuvo un noviazgo de diez meses. La ex reina de belleza no habló en el momento que se difundió la agresión contra ella en la prensa mexicana, pues no quería afectar su vida y carrera en México.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.