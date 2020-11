La modelo peruana compartió un mensaje en redes sociales tras presunta agresión por parte del actor Eleazar Gómez. | Fuente: Instagram

Stephanie Valenzuela envió un mensaje a sus seguidores luego de la presunta agresión del actor mexicano Eleazar Gómez. En medio de la tormenta mediática, la modelo y cantante peruana se había mantenido alejada de las redes sociales por la exposición de su persona al verse envuelta en un caso de violencia contra la mujer en México.

A través de su cuenta en Instagram, la conocida ‘Tefi’ Valenzuela compartió una fotografía antigua de cuando adoptó a su mascota, un momento que le provocó mucha alegría en ese entonces. Por esa razón, quiso publicarla para dejar claro que desea que la vean sonriendo, porque saldrá adelante de esta situación tan difícil.

“Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia no sabía lo bonito que sería ser su mamá. En días que me siento mal o triste como hoy, ella siempre me anima, gracias por tanto cariño quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y sé que de esta me levanto”, expresó la modelo peruana de 30 años.

SUS DECLARACIONES A LA PRENSA MEXICANA

Tan solo ayer 7 de noviembre, Valenzuela se mostró frente a la prensa mexicana tras ser presuntamente agredida físicamente por Eleazar Gómez, actor de famosas telenovelas como “Rebelde” y “Atrévete a soñar”. En sus declaraciones, la ex chica reality pidió a las mujeres que denuncien cualquier acto de violencia.

“Quiero aprovechar las cámaras ya que muchas mujeres me van a ver, quiero decirles que denuncien, no se queden calladas. Yo confío plenamente en la justicia mexicana. Hoy más que nunca me han demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardad nuestra integridad. No tengan miedo de denunciar”, señaló Stephanie Valenzuela ante las cámaras.

La peruana Stephanie Valenzuela fue víctima de violencia por parte de su prometido Eleazar Gómez, en la madrugada del 5 de noviembre. A la fecha, el famoso actor de Televisa se encuentra recluido en la cárcel mientras el proceso de investigación lleva su curso en la Ciudad de México.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Nadie pone en duda el genio poético de César Vallejo, a la altura de Darío o Neruda. Como prosista tal vez no ha sido comprendido a la altura por no tener la forma rupturista de sus versos, sin embargo, sus relatos, cuentos y única novela quedan para la posteridad. Su relato “Paco Yunke” demuestra su voluntad revolucionaria y militante.