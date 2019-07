Susan Ochoa: La Tigresa del Oriente reveló que también se sintió humillada en el 'reality' de Gisela

La Tigresa del Oriente revela que también se sintió humillada en programa de Gisela Valcárcel. | Fuente: Composición

Judith Bustos, conocida en el mundo artístico como La Tigresa del Oriente,envió un mensaje a Susan Ochoa, quien hace algunas semanas se retiró de “El artista del año” debido a algunos comentarios de Gisela Valcárcel sobre las dos gaviotas de plata que ganó en el Festival Viña del Mar 2019.

La intérprete de “Israel, Israel, que bonito es Israel” le sugirió que no preste atención a las críticas y que solo esté enfocada en su carrera artística, así como ella lo está haciendo, lo cual le permite "seguir triunfando en la música a nivel nacional e internacional".

“Hola Susan, te recomiendo que te bañes en aceite y te resbale lo que te digan, así como yo lo hice. A mí me resbala lo que digan y yo sigo cosechando éxitos en el Perú y el mundo”, sostuvo La Tigresa del Oriente.

Además de enviarle este consejo a la intérprete de “Ya no más”, Judith Bustos reveló que se sintió mal cuando visitó el programa de la popular ‘Señito’. Según contó en el video, ella también se sintió “humillada”.

“Me dijeron, alguna vez, que debo estar agradecida porque me invitaron al programa, porque a ese programa no traen a cualquier artista. Yo soy una artista internacional. Pero me he sentido humillada”, sostuvo la cantante.

La Tigresa del Oriente no dudó en felicitar a la ganadora de dos gaviotas en el Festival de Viña del Mar por su carrera y por todo lo que está logrando en el mundo de la música.

CONDECORAN A SUSAN OCHOA

Hace unos días Susan Ochoa fue condecorada por la Organización de Estados Americanos por su trayectoria musical y por haberse consagrado como la triunfadora del Festival Viña del Mar 2019, en la categoría “Mejor canción” y Mejor interpretación”.

La jueza Carmen Velásquez fue quien entregó el reconocimiento a la cantante peruana durante la celebración de las Fiesta Patrias del Perú en Washington DC.

A través de Instagram, Susan Ochoa compartió imágenes de lo que fue su condecoración en los Estados Unidos y agradeció a su público por todo el apoyo que le brindan.