Susan Ochoa se convirtió en jurado de otro 'reality' tras polémica con Gisela Valcárcel

Susan Ochoa feliz porque ingresó como jurado a un reality concurso de otro canal de televisión. | Fuente: Composición

Poco a poco, Susan Ochoa se va olvidando de la experiencia que vivió en “El artista del año”, luego de los comentarios de Gisela Valcárcel sobre las dos gaviotas de plata que ganó en el Festival Viña del Mar 2019 y la polémica por los supuestos privilegios que pidió durante su participación.

Después de varios días de reposo por problemas de salud, la cantante retomó su carrera como cantante y ha vuelto a promocionar su regreso a los escenarios; aunque esta vez no como concursante, sino como jurado.

La ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar 2019 estuvo invitada en el programa “Mujeres al mando” para ser parte del jurado calificador de las participantes que buscan ser la próxima integrante del grupo de cumbia Puro Sentimiento.

Susan Ochoa es presentada como jurado de reality de "Mujeres al mando". | Fuente: Instagram

La artista musical estuvo acompañada del cantante Christian Domínguez y Estrella Torres, con quienes evaluó a las distintas jovencitas que interpretaron algunos temas musicales de la mencionada orquesta femenina.

“A la que vamos a presentar a continuación, amo verla en el escenario y también su lugar puede ser en la mesa del jurado”, fueron las palabras de bienvenida que Karen Schwarz dio a Susan Ochoa.

Las frases de la exreina de belleza sobre la intérprete de “Ya no más” se refieren a que en un inicio se pensaba que Susan Ochoa ingresaría a “El artista del año” como parte del jurado debido a su trayectoria musical y excelente participación en el Festival Viña del Mar 2019, certamen internacional donde ganó dos gaviotas de plata. Sin embargo, la cantante se desempeñó finalmente como una participante.

EL PROBLEMA CON CANAL 4

Pese a la experiencia que vivió en “El artista del año”, Susan Ochoa se mostró dispuesta a ser parte de un evento de ayuda social al que fue invitada por el programa “En boca de todos”, que conducen Tula Rodríguez y Maju Mantilla.

Sin embargo, la cantante se sorprendió cuando el programa presentó el video del caso sin que ella esté presente, incluso cuando días antes la habían anunciado.

“[Ellos] Me habían invitado a dos programas, pero después me dijeron que (mejor) más adelante (risas). Me daba un poco de vergüenza porque ya lo había publicado en mis redes sociales. Yo estuve con toda la disposición…pero así es la vida”, dijo en entrevista con Rodrigo González en el programa “Válgame Dios”.

“Yo tampoco entendí [por qué no me invitaron], pero estuve con todas las intenciones. Pero, por algo pasan las cosas, acá no acaba mi carrera. Sí vi que lo pasaron. Sé que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero bueno pues”, añadió la intérprete de “Ya no más”.