"Fui leal y respetuosa": Thamara Gómez terminó su relación con cómico ambulante Álvaro Aurora

La cantante de cumbia Thamara Gómez anunció oficialmente el fin de su relación sentimental con el cómico ambulante Álvaro Aurora, luego de que se emitieran imágenes y declaraciones de su expareja en el programa Magaly TV: La Firme.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la exintegrante de Corazón Serrano manifestó su indignación y tristeza tras las palabras de Aurora, quien insinuó en Instagram que ella le fue infiel y aseguró que los problemas de la pareja eran parte de un “show”.

“Después de ver las imágenes emitidas por el programa de Magaly TV, donde mi pareja Álvaro Aurora brinda declaraciones con respecto a los problemas que hemos venido atravesando como pareja, doy por TERMINADA MI RELACIÓN SENTIMENTAL. Según su declaración dice que todo es parte de un show, lo cual niego rotundamente”, expresó Gómez.

La cantante rechazó la versión de su expareja y defendió su trayectoria artística: “No sé si su vida gira en base de su 'show', pero en mi caso no es así, ya que yo no he necesitado nada de lo antes mencionado para ganarme un nombre en la cumbia. Todo ha sido a base de mi sacrificio, porque, como muchos saben, trabajo desde los 12 años para apoyar económicamente a mi familia”, señaló.

Thamara Gómez lamentó que la situación no solo la afecte a ella, sino también a su entorno más cercano: “Con mucha tristeza y decepción escribo este comunicado porque esto no solo me afecta a mí, sino también a mi familia; familia la cual le abrió las puertas de mi casa y ni siquiera tuvo la gentileza de salir por la puerta grande, agradeciendo a mi madre que lo quiso como a un hijo”, indicó.

Pese al dolor de la ruptura, Gómez aseguró que se queda con los buenos recuerdos y le deseó lo mejor a su expareja:

“Me quedaré con todo lo bonito y con la tranquilidad de que siempre hice las cosas bien, fui buena mujer, leal y respetuosa en absolutamente todo el tiempo de relación. Teníamos muchos planes juntos, nos quisimos mucho y no es justo que esto haya terminado de esa forma. De todos modos, deseo que le vaya muy bien en la vida y que sea muy feliz”, concluyó.

Comunicado oficial de Thamara Gómez anunciando el fin de su relación con Álvaro Aurora.Fuente: @thamara_gomez_oficial

Asimismo, pidió que no inventen rumores en torno a su rompimiento.Fuente: @thamara_gomez_oficial

¿Thamara Gómez le fue infiel a Álvaro Aurora?

Medio año después de su romance, ambos eliminaron el contenido que tenían juntos y comenzaron a enviarse indirectas a través de sus respectivas historias de Instagram.

En el perfil de Aurora, insinuó que Gómez le habría sido infiel. "No me engañaste, pero sí seguiste el coqueteo, no pusiste límites, no cambiaste tus acciones, no eres una persona infiel, pero sí desleal", se lee en un clip que compartió de TikTok a IG. A partir de ahí, vienen dimes y diretes de ambos.

Thamara Gómez respondió con un "Me iba a poner triste, pero me acordé que soy una buena mujer. No soy interesada, valgo la pena, si quiero algo lo consigo solita, soy leal, respetuosa, honesta y siempre hago las cosas de corazón".

Después, el actor cómico no se quedó callado y compartió una imagen suya con el texto: "Jaja, por respeto me voy a quedar callado. Fin, chicos". Esto incrementó los rumores de una ruptura. No obstante, Gómez reaccionó a ese mensaje compartiendo unas declaraciones de Yaco Eskenazi en el podcast de Magaly Medina contando cómo fue que se convirtió en mejor hombre tras su matrimonio con Natalie Vértiz.

Pero ahí no quedó todo ya que Álvaro Aurora hizo referencia a ese video y escribió. "Todas quieren un Yaco, pero ni siquiera se comportan como Natalie".

