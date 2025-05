¿Thamara Gómez y Álvaro Aurora terminaron? Cómico lanza indirectas e insinúa que la cantante le fue infiel

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En octubre de 2024, Thamara Gómez y Álvaro Aurora hicieron oficial su relación. Si bien la exintegrante de Corazón Serrano recibió críticas por estar con un cómico ambulante, la joven cantante lo defendió y mostraban su amor en redes sociales. Sin embargo, medio año después de su romance, ambos eliminaron el contenido que tenían juntos y comenzaron a enviarse indirectas a través de sus respectivas historias de Instagram.

En el perfil de Aurora, insinuó que Gómez le habría sido infiel. "No me engañaste, pero sí seguiste el coqueteo, no pusiste límites, no cambiaste tus acciones, no eres una persona infiel, pero sí desleal", se lee en un clip que compartió de TikTok a IG. A partir de ahí, vienen dimes y diretes de ambos.

Thamara Gómez respondió con un "Me iba a poner triste, pero me acordé que soy una buena mujer. No soy interesada, valgo la pena, si quiero algo lo consigo solita, soy leal, respetuosa, honesta y siempre hago las cosas de corazón".

Después, el actor cómico no se quedó callado y compartió una imagen suya con el texto: "Jaja, por respeto me voy a quedar callado. Fin, chicos". Esto incrementó los rumores de una ruptura. No obstante, Gómez reaccionó a ese mensaje compartiendo unas declaraciones de Yaco Eskenazi en el podcast de Magaly Medina contando cómo fue que se convirtió en mejor hombre tras su matrimonio con Natalie Vértiz.

Pero ahí no quedó todo ya que Álvaro Aurora hizo referencia a ese video y escribió. "Todas quieren un Yaco, pero ni siquiera se comportan como Natalie". A pesar de que ni uno ha confirmado o negado el fin de su relación, estos mensajes publicados en redes sociales sugieren que su romance ha acabado.

Las indirectas de Thamara Gómez y su pareja tras 'ruptura'

Así insinuó Álvaro que Gómez le habría sido infiel.Fuente: @alvaro.aurora01

El mensaje de Thamara Gómez insinuando que está soltera.Fuente: @thamara_gomez_oficial

Después de la historia de Instagram de Gómez, Álvaro Aurora compartió este mensaje.Fuente: @alvaro.aurora01

Gómez compartió un clip donde Yaco Eskenazi menciona que se convirtió en mejor persona por amor a su esposa Natalie Vértiz.Fuente: @thamara_gomez_oficial

Tras el clip que compartió Gómez sobre Yaco, Álvaro dejó este comentario.Fuente: @alvaro.aurora01

¿Quién es Álvaro Aurora, pareja de Thamara Gómez?

Álvaro Aurora es un conocido cómico ambulante de 23 años. Aurora se hizo popular por sus actuaciones en la emblemática Alameda Chabuca Granda donde hace diversos sketches con otros cómicos peruanos sacándole más de una sonrisa a los asistentes.

El artista, quien es dos años menor que Thamara Gómez, tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales. En Instagram, ya tiene más de 40 mil seguidores donde publica fotos de sus presentaciones, reportajes y momentos junto al público que disfruta de sus chistes y sentido del humor.

En esa misma línea, Álvaro Aurora también tiene una cuenta en YouTube con 58 videos donde se desenvuelve con su característica chispa haciendo reír a muchos de sus fanáticos. “Hola, soy comediante, si te ríes bacán y si no ya fue pe. Disfruta tu película”, se lee en la descripción de su cuenta.

Luego de dar a conocer su relación el año pasado, tanto Thamara Gómez como Álvaro Aurora colgaron un breve clip en sus historias de Instagram donde se ve a ambos haciendo muecas y luciéndose juntos colocando un emoticón de corazón.