La hija del recordado cantante estrenó su nueva versión del emblemático tema de Abelardo Gutiérrez Alanya, 'La Pituca'. | Fuente: Facebook

José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como Tongo, falleció a los 65 años el último viernes en el Hospital Arzobispo Loayza. Cinthia Gutiérrez, hija del intérprete nacional, compartió en redes sociales un sentido mensaje de despedida.

"Las personas especiales nunca mueren, permanecen en nuestros corazones y memoria, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegría a muchas personas, jamás serás olvidado", publicó la heredera del cantante.

Bajo el conjunto Tongo y su Grupo Imaginación, fundado en 1981, el intérprete se dio a conocer con canciones como Sufre, peruano, sufre y La Pituca; esta última fue versionada por su hija a manera de homenaje.

Y es que, en septiembre del 20222, Cinthia Gutiérrez, se abrió camino como cantante y para su debut artístico, decidió interpretar el hit musical de su padre, pero con ritmos actuales.

"Esta canción me la pedían muchas personas y para mí es un homenaje a mi papá, porque La Pituca tiene más de 30 años y yo lo he adaptado a mi estilo, y le estoy llamando chicha-pop, donde también le pongo algo de urbano", indicó.

Seguirá los pasos de su padre

Cint G es el nombre artístico que usa Cinthia Gutiérrez, quien se aventuró a incursionar en la industria musical peruana. Además, tiene el sueño de que su música se escuche internacionalmente.

"Me satisface saber que mi esfuerzo esté dando frutos, que mi música guste porque para mí, nada ha sido fácil, también me encuentro trabajando en un EP de cinco canciones. Las maquetas están listas y el lanzamiento lo pienso hacer en el extranjero", comenta la interprete.

Cinthia Gutiérrez, de 21 años, es egresada de la carrera de Turismo y Hotelería. Estudio idiomas y diseño, además de ser una emprendedora de perfil bajo. "Yo quiero abrirme camino por mi propio nombre, obviamente me siento orgullosa de mi padre y si me conocen no tengo ningún problema. Pero sí darme a conocer poco a poco por mí", expresó en América TV.

José Abelardo Gutiérrez 'Tongo' falleció este 10 de marzo debido a una insuficiencia renal derivada de la diabetes que le fue diagnosticada. Su esposa, Gladys Lupinta también le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

"Para siempre en mi corazón adorado esposo, compañero de toda una vida, tengo que aceptar tu partida, aunque se me parta el alma, descansa en paz, esposo mío", publicó.

