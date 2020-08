Madre de Toño Centella falleció de COVID-19 | Fuente: Facebook

El cantante Toño Centella está de luto, luego que su madre perdiera la vida este miércoles 12 de agosto. La progenitora del intérprete de cumbia se había contagiado del nuevo coronavirus.

Centella contó que apenas el día lunes su madre estaba bien de salud, pero su estado desmejoró en pocas horas, por lo que fue llevada de emergencia a una clínica local, aunque no logró ser atendida a tiempo.

“Mi mamá estaba bien el lunes. Hoy se le complicó y la llevamos a la clínica. Mi mamá falleció en la puerta del hospital, ayer me mandó un video y estaba bien”, dijo Toño Centella muy sentido, en entrevista con "América Hoy".

"Mamita Teresita, por qué me dejaste, madre. Sin ti mi vida no vale nada. Te amo", escribió en un post de Facebook. Previamente, Centella fue alertado del estado de salud de su madre, por lo que colocó en su cuenta: "Dios mío, a mi madre no, por favor, te lo pido".

Ante ello, Ethel Pozo y Renzo Schuller enviaron sus condolencias y fuerzas a Toño Centella por el difícil momento.

El último martes, el cantante había revelado que no veía hace un mes a su mamá, pero que siempre estaba pendiente de ella, pues era una persona vulnerable.

‘‘No tengo ganas de nada, pues se confirmó que mi mamita tiene el virus y me preocupa porque a sus 80 años es una persona de mayor riesgo”, dijo el artista.