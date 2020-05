Toño Jauregui y Salim Vera no volverán a juntarse, | Fuente: RPP Noticias

El regreso de Libido ha quedado descartado una vez más. Luego que el cantante Toño Jauregui saludara a Salim Vera en el día de su cumpleaños y aprovechara la ocasión para proponerle un reencuentro, los fans de la banda quedaron entusiasmados con la idea.

Vera había respondido con optimismo el saludo de Toño. Sin embargo, durante una entrevista con Radio Oxígeno, para comentar sobre la segunda edición del concierto online "Unidos, desde casa" del Grupo RPP de este sábado, Salim recalcó que jamás volverán a ser amigos.

“Escribir y mandarme un mensaje de saludo de cumpleaños me pareció bastante inteligente de su parte, dije: 'ok, si hace eso, yo me cuelgo de lo que él ha hecho y lo saludo también'”, señaló Salim. “De hecho, ninguno de nosotros, ni Jeffrey, ni Manolo, ni yo estamos cerrados a en un futuro hacer un reencuentro con Toño, como los originales. No estamos cerrados para nada, sin embargo, aquí lo único que estamos pidiendo es que lo maneje un tercero que nosotros no tengamos ninguna injerencia”, afirmó.

El polémico cantante aseguró que cualquier reunión que se de entre ambos sería solo por cuestión de negocio, pues nada podrá arreglar la amistad que algún día tuvieron, cuando ambos formaban parte de Libido.

"Antonio y yo no somos amigos, hace muchos años dejamos de serlo. El reencuentro que vamos a hacer solo es por negocio, por businees, no va a ser un reencuentro para reconciliarnos como amigos y vamos a salir los fines de semana, esas cosas no van a suceder. Se tiene que entender que han pasado cosas que el público no las sabe, ni las va a saber fundamentalmente porque no tiene mucha importancia, pero estas cosas las sabemos entre nosotros y estas cosas han sido tan profundas que simplemente han afectado en ese plano completamente y esto no tiene retroceso. Hay que entender que la vida es así, uno deja de ser amigo de alguien”, enfatizó.

“Algún día nos vamos a juntar y va a haber buena onda. Esto es netamente trabajo, vamos a tocar quizá un solo concierto, quizá, uno, dos, tres o cuatro conciertos de reencuentro, pero se termine allí la cosa. Se termina y después cada uno a su casa, calabaza y seguimos con lo que veníamos haciendo, pero con Toño no vamos a grabar un nuevo disco, la banda no va a ser como era antes eso es imposible”, aseveró Salim Vera.

Ante ello, Toño Jauregui se pronunció a través de su cuenta de Facebook y descartó rotundamente un reencuentro de Libido, pues consideró que para hacer música se necesita de buena vibra. Incluso, le pidió a Vera que si quiere limar alguna aspereza pueden hablarlo personalmente.

"Salim, obviamente no vamos a volver a ser amigos. Estamos en diferentes frecuencias. Para mí, la música es química y buena vibra. Si vas a seguir hablando de mí como si hubiese pasado algo irreconciliable, ven y conversarlo conmigo de una vez. No voy a hacer un reencuentro bajo esos términos", anotó en la red social.

"Le pido perdón al público por este mensaje, pero me debo a la tranquilidad de mi familia y para eso necesito paz y buena onda. No puedo juntarme con una persona así aunque sea solo como negocio", concluyó Jauregui.