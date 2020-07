Tula Rodríguez cumplió 43 años este 2 de julio. | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez está de cumpleaños y apagó 43 velas. La conductora celebró su día al lado de sus compañeros del programa “En boca de todos”; sin embargo fue la sorpresa que le preparó su hija Valentina la que hizo que derramara unas lágrimas.

La presentadora recibió este regalo de parte de la producción: un video en el que la pequeña cuenta todo lo que siente por su mamá y su papá, Javier Carmona.

“Te prometo que voy a ser la persona que tú y mi papá siempre han querido”, dijo en el mensaje. Mientras se emitía, Tula Rodríguez no pudo contener el llanto y agradeció a quienes hicieron posible que su hija le dedique dichas palabras.

“No quiero llorar porque ella me ve. Ella me da el motor de vida. Es una niña buenísima, tiene un corazón hermoso. Es por la que vivo y me levanto todos los días. Haré de ella una gran mujer, es mi consigna de vida”, mencionó.

Por otro lado, sus compañeros Maju Mantilla y el popular 'Carloncho' también le expresaron sus mejores deseos por su cumpleaños 43.

AL CUIDADO DE SU ESPOSO

Tula Rodríguez cuida de su esposo Javier Carmona en su hogar, en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus. La conductora contó cómo fueron las primeras horas con él de vuelta en su casa. Además, se refirió a los cuidados que ella y su hija Valentina tienen para el exgerente de televisión, quien permanece en estado vegetativo.

"¿Cómo andan? Nosotras andamos medias desconectadas porque estamos ocupaditas, estamos dando mucho amor a papito. Estamos un poquito cansadas porque es normal este proceso de adaptación, pero lo hacemos con mucho amor", comentó en sus 'stories' de Instagram.

De otro lado, Tula Rodríguez y su hija han cumplido estrictamente con la cuarentena, para cuidar de su esposo, Javier Carmona, y de su padre, quienes forman parte de la población vulnerable al COVID-19.