Tula Rodríguez | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez intenta pasar la página del lío legal que sostiene con los hijos mayores de su esposo Javier Carmona por la administración de sus bienes. La conductora de televisión regresó a redes sociales para saludar a su mamá por su día.

"Gracias mamá, porque me diste la vida, porque velaste mis sueños, porque moldeaste mi corazón, porque escuchaste mis dudas y tus consejos me dan la paz que necesito, porque me enseñaste a luchar y trabajar. Feliz día. Dios es bueno. Dios las bendiga grandemente", escribió.

Rodríguez también compartió la sorpresa que le dedicó su hija Valentina, con unos tiernos videos.

ROMPIÓ SU SILENCIO

La conductora de televisión Tula Rodríguez respondió entre lágrimas a las acusaciones de haberse desentendido de su esposo Javier Carmona, quien se encuentra en estado vegetativo luego de sufrir encefalopatía hipóxica, condición que se origina cuando falta oxígeno en el cerebro tras la rotura de un aneurisma.

"Nadie tiene derecho a poner en duda en poner mi entrega no solo porque es mi esposo sino porque nos hemos comprometido: en la salud y enfermedad, y hasta que la muerte nos separe", dijo Rodríguez en el programa "En boca de todos".

"Me da pena, vergüenza exponer todo esto. Es un asunto familiar que nadie tenía derecho de sacar. Yo estoy pendiente de mi compañero de vida, porque así lo siento. No puedo quedarme deprimida en mi casa, tengo que pararme y tengo que demostrarle a mi hija", comentó.