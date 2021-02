Tula Rodríguez recordó a su esposo Javier Carmona, quien falleció en septiembre del año pasado. | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez volvió a recordar a su esposo Javier Carmona, quien falleció a finales de septiembre del 2020 luego de mantenerse en un estado vegetativo irreversible por más de dos años. Ha aceptado a sobrellevar el dolor de su pérdida y no contempla un nuevo amor en su vida por el momento.

Con una carrera en la televisión como presentadora y única progenitora en la vida de la pequeña Valentina, Rodríguez asegura que el concepto que tiene presente en su vida hoy es la “aceptación”, a cuatro meses de la muerte de Carmona. Ella lo acompañó hasta sus últimos minutos de vida y vuelve a recordarlo con cariño.

“Acepto que Dios decidió llevarse a mi esposo”, señaló la presentadora al diario Trome y rechazó la posibilidad de volver a enamorarse muy pronto: “Hoy no tengo la intención de enamorarme. No sé si pasará, no lo busco ahora. No tengo mente ni cabeza para eso, no lo sé; mi hija no quiere”.

Cabe destacar que, en anteriores ocasiones, Tula Rodríguez ha tocado el tema del amor en su vida y aclaró que solo “el tiempo lo dirá”. Ha pasado poco tiempo desde el fallecimiento del ex gerente de televisión Javier Carmona y considera que no se imaginaría con otra persona tras enviudar del padre de su menor hija.

¿Cómo recuerda su etapa de vedette?

Tula Rodríguez, conductora de “En boca de todos”, también desempolvó otros recuerdos y se refirió a su época como vedette en sus inicios. A los 17 años, comenzó a trabajar para el programa cómico “Risas y salsa” y fue una figura mediática de la farándula hasta entrada la década de los 2000.

A pesar de todo, no cambiaría nada de su pasado en la televisión. “Fue una etapa feliz, he tenido mis caídas. Todas las etapas son importantes. Si no me hubiera puesto esas lentejuelas, hoy no sería la persona que soy”, agregó en esa misma entrevista.

