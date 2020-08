Tula Rodríguez recuerda a Javier Carmona en sus últimos días de lucidez. | Fuente: Instagram

Tula Rodríguez contó con detalles la última vez que conversó con Javier Carmona antes de que entrara en estado vegetativo. La conductora de televisión recordó con tristeza que un 17 de agosto del 2018, su esposo no volvió a hablar.

En su mensaje que viene acompañado de diferentes fotos cuando gozaba de buena salud, la actriz peruana aseguró que el exproductor no quería ir a la clínica sin antes ver a su hija Valentina:

“Llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ¡Sin Valentina no me voy!”, aseguró Tula Rodríguez.

Dos años después, la presentadora de “En boca de todos” confiesa que ahora “lo entiende y se lo agradece”. Además, comenta que no sabe de dónde sacó fuerzas para decir sus últimas palabras en sus pocos minutos que le quedaban de lucidez:

"’Te quiero, confío en ti, tranquila que todo estará bien’, luego miraste a Valentina y le dijiste: ‘Tranquila gordita, nunca olvides que te amo y pase lo que pase todo va a estar bien’”, cuenta Rodríguez.

Después de este momento, Tula asegura que “lo demás es historia” ya que muchos conocen el estado en el que se encuentra Javier Carmona desde ese momento. “Hoy nuestra vida dio un giro de 180°, ahora yo soy la cabeza de la familia”, continúa.

Por otro lado, confesó que juntos van a enfrentar la enfermedad como lo han venido haciendo y ahora están “batallando juntos”. Además, confiesa que no hay mayor actor de amor que “solo con mirarnos y sin hablar nos decimos ‘te amo’”.

Para concluir con su mensaje, Tula Rodríguez agradece a Dios por haberlo puesto en su camino y ser su esposa, más aún, por ser la última persona con la que pudo conversar. Además, le aseguró que cumplirá su promesa: “Valentina es y será la mujercita más buena del mundo y una dama como lo te lo prometí”.