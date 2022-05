Tula Rodríguez le respondió a Magaly Medina por difundir un informe que, según dijo, pone en peligro la "estabilidad de su hija". | Fuente: Composición (Instagram)

La conductora Tula Rodríguez decidió responderle a Paola Bisso, la exesposa de Javier Carmona, que la acusa de pretender adueñarse de una propiedad que le corresponde a los hijos del fallecido productor televisivo, y también a Magaly Medina por difundir estas opiniones en su programa.

Este martes 3, en medio de la emisión de "En boca de todos", la presentadora se tomó algunos minutos para dirigirse a Bisso y hablarle "de mujer a mujer y de madre a madre". "No tienes idea del dolor que le causa esta situación a mi hija", apuntó.

"Vengo años trabajando por su estabilidad y que mi hija pueda aceptar que ya no está su papá, pero yo soy lo único que ella tiene. No tiene otro soporte, no hay más familia que sea su soporte. Cuando se habla o se permite que se hablen falsedades de mí, no sabes cómo retrocede", agregó.

Tula Rodríguez a Magaly Medina: "Por favor, para"

Seguidamente, Tula Rodríguez resaltó el trabajo que viene llevando a cabo para que su hija pueda gozar de las mismas oportunidades a las que accedieron sus hermanos, los hijos de Javier Carmona con su primer compromiso.

Esta aclaración dio pie para que la conductora se dirigiera a Magaly Medina y le pidiera que no siga difundiendo declaraciones que ponen en riesgo la estabilidad de su hija Valentina. "Magaly, por favor, para", fue lo primero que dijo.

Luego, añadió: "No tienes idea lo que ha ocasionado esta situación en mi hija y hoy tiene todas sus emociones alteradas y esto me la retrocede. Quiero entender que hay situaciones que no se pueden manejar, porque la gente tenemos que ser consciente a quién le damos pantalla y tú sabes a qué me refiero".

Tula Rodríguez cerró su intervención hablándole a su hija a través de las cámaras. "Esta es una piedra más en el camino. Tú y yo sabemos la verdad, y las dos nos unimos para sumar fuerzas y, si hay un deseo real, no es que dos estén bien, es que tres hijos estén bien", concluyó.

Tula Rodríguez: "¿Cuál herencia? Ni un sol, yo sola"

En marzo pasado, Tula Rodríguez afirmó en su cuenta de Instagram que a la fecha asume de forma plena la crianza de su hija Valentina, fruto de su matrimonio con el fallecido productor Javier Carmona.

Sus seguidores quisieron saber si actualmente mantiene "al 100%" a su hija. "¡Claro que sí! Pero al millón por ciento, yo me hago cargo de Valentina al millón por ciento, absolutamente sola, porque es lo que me tocó, caballero nomás", dijo.

Tula Rodríguez también aclaró que no recibió herencia de su esposo, quien hasta antes de su muerte se encontraba en un estado vegetativo irreversible. "Cuando me dicen: 'ay, la herencia que te habrás quedado'. ¿Cuál? Ni un sol, yo sola a mucha honra", manifestó.

La también actriz aseguró que no es fácil ser "padre y madre" para su hija. "No, no es un trabajo fácil, de verdad. Admiro a las mujeres que tienen más hijos y lo hacen solas. ¿O será que Valentina siempre tuvo un papá tan presente? Pero bueno, es lo que hay".

