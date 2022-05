Magaly Medina compartió algunos detalles del "ampay" a Aldo Miyashiro en "JB en ATV"

Magaly Medina, quien está en boca de todos tras el “ampay” a Aldo Miyashiro, se presentó en el programa cómico “JB en ATV”, donde no pudo evitar hablar nuevamente del tema. En esta oportunidad dio mayores detalles de lo sucedido y señaló que el conductor de “La banda del Chino” se quiso comunicar con ella antes de la transmisión del programa.

Esta nueva revelación de Magaly Medina se dio cunado indicó que evita hablar con sus “ampayados”. “A mí me dijeron que [Aldo] Miyashiro quería hablar conmigo... no acepté... antes del ampay. Pero yo trato… de no hablar, porque si por ahí te convence en tu argumento, porque te puede decir ‘mira, mi familia, voy a perder a mis hijos’, porque ya una vez lo hice”.

Ante la curiosidad del elenco de “JB en ATV”, Magaly contó el caso de un “ampay” de Bárbara Cayo que no sacó, ya que habló con la actriz antes, y esta le dijo que podía perder la custodia de sus hijos si las imágenes salían a la luz.

Magaly Medina explicó que no habla con sus “ampayados” ya que sus investigadores se molestan con ella, porque sienten que han trabajado en vano.

En el programa también le comentó a Carlos Vílchez que lo había seguido, pero que no pudo captar imágnes de él.

Magaly llama "hipócrita" a Gisela por criticar 'ampay' a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal

Magaly Medina respondió a Gisela Valcárcel por criticar el 'ampay' que comprometió a Óscar del Portal y Aldo Miyashiro. Como se sabe, la popular 'señito' exigió que se respete la intimidad de las personas y que no se haga "un circo romano" tras las pruebas de infidelidad.

La periodista no lo pensó dos veces y se tomó un tiempo de su programa para criticar lo dicho por la conductora de televisión. Incluso, le recordó que ella y su hija conducen y producen programas que emiten este tipo de contenido, donde las rencillas o problemas entre parejas suelen ocupar mayor atención.

"¿De qué circo romano hablamos? ¿de los que se hacen en tu programa o en el programa de tu hija, que tú también produces? Los circos romanos que has armado dándote de santurrona son bien conocidos en este país, porque en tu programa se han dado las mayores infidelidades, en esos realities, parejas establecidas que han comenzado a bailar terminaron en grandes romances y grandes sacadas de vuelta", manifestó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.