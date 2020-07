Tula Rodríguez se emocionó con tema del Grupo 5. | Fuente: Instagram

La conductora de "En Boca de Todos", Tula Rodríguez, no pudo ocultar su emoción durante la emisión de su programa, cuando escuchó la canción símbolo de su historia de amor con Javier Carmona, quien se encuentra delicado de salud.

Tula Rodríguez estuvo a punto de derramar unas lágrimas en vivo cuando Christian Yaipén del Grupo 5 le cantó un extracto del tema "Que levante la mano".

“Esa canción es hermosa, gracias Christian. De verdad yo estoy para divertir a la gente, no quiero estar llorando ni mucho menos. Gracias Christian, me encantó, me encantó”, dijo emocionada Tula Rodríguez.

Como se sabe, Javier Carmona permanece en estado vegetativo y, debido a la pandemia por la COVID-19, Rodríguez y la pequeña hija que ambos tienen se encuentran cuidado al exejecutivo de televisión.

TULA CUMPLIÓ 43 AÑOS

Tula Rodríguez estuvo de cumpleaños el 2 de julio. La conductora de televisión alcanzó los 43 años de vida y decidió compartir una inédita fotografía con sus seguidores de Instagram.

En la instantánea de la red social, Tula Rodríguez luce con un vestido, en el día de su quinceañero y en una casa más sencilla, a diferencia del hogar que actualmente tiene la presentadora.

"Aquí, ¡en mi celebración de 15 años! #misquince. Mi decoración hecha por mi mami con cadeneta de papel higiénico, la torta alquilada, vestido herencia de mi hermana Beatriz y mi pared hermosa de ladrillos", comentó sobre la organización de aquel cumpleaños.

"No tenía nada de qué preocuparme, las cosas más sencillas me hacían feliz y soñaba con todo lo que me podría deparar mi vida. Muy pronto, empecé a trabajar, pasaron mil cosas, buenas o quizás no tan buenas, lágrimas y alegrías, muchos logros y también caídas. Pero no cambiaria ninguna experiencia vivida", recalcó.