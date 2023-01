Úrsula Boza se hizo conocida en la pantalla chica por su interpretar a la 'Mirada de tiburón' en la teleserie 'Al fondo hay sitio'. | Fuente: Instagram / Úrsula Boza

¿Reconciliación a la vista? La actriz Úrsula Boza reveló que actualmente está trabajando en retomar su relación sentimental con su esposo Christopher Gianotti, de quien se encuentra separada desde el 2021. Ambos se casaron en 2011 y han vivido más de una ruptura a lo largo de su matrimonio.

"Estamos en eso. Venimos de algunas separaciones y, si volvemos, esperamos que sea habiendo construido algo sólido... pues si es lo mismo, qué aburrido. Y si no funciona, pues quedará que somos muy, muy patas, tenemos una relación paja", afirmó la intérprete de la popular 'Mirada de tiburón' en la teleserie "Al fondo hay sitio".

Úrsula Boza precisó que antes de volver con Christopher Gianotti tiene una condición. "Quiero sentirme segura de dar ese paso... pero lo que tengo claro es que el 'para siempre' ya no existe en mi vida, ni tampoco 'quiero morir a tu lado' (...) La idea es trabajar en equipo, por nuestras hijas, a pesar de estar separados tres años y él haya tenido una relación", afirmó.

Para la actriz, que su todavía esposo haya empezado un nuevo romance fue un momento difícil. "Me dolió horrible, tuve depresión un año, estaba hecha basura, llegué a pesar 47 kilos", indicó. Sin embargo, tiempo después aprendió a disfrutar su soledad. "Mi felicidad no depende de un hombre. Si estoy con Chris, mostro; y si no, pues mostro también", explicó.

Úrsula Boza volvió a "Al fondo hay sitio"

Úrsula Boza recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre el sorpresivo regreso de Claudia Llanos a "Al fondo hay sitio". Como se sabe, la actriz volvió a ponerse en la piel de la famosa 'Mirada de Tiburón' para reaparecer en el capítulo final de la novena temporada de la exitosa serie.

"Muchísimas gracias, de verdad, he recibido más de 200 mensajes, y estoy tratando de responder a todos. Estoy muy feliz, estoy muy contenta, me voy a dormir feliz", comentó en un video publicado en diciembre de 2022.

Boza también reveló que, hasta hace un mes, no tenía idea de que su personaje regresaría a la serie para volver a atormentar a Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet).

"Debía mantener en secreto. Hoy grabé en incógnito. Espero que lo disfruten, no se pueden perder la temporada del próximo año porque se vienen historias alucinantes", sostuvo.

Como se recuerda, en el último capítulo de la séptima temporada de "Al fondo hay sitio", Francesca Maldini mató supuestamente de dos balazos a su enemiga legendaria, Claudia Llanos. Ambas tuvieron un encuentro en un descampado, donde Francesca, cargando el arma de su exesposo Mariano Pendeivis, disparó contra la 'Mirada de Tiburón'.

