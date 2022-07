De 2009 a 2013, Úrsula Boza actúa en la serie 'Al fondo hay sitio' como Claudia Zapata.​ Regresa a la serie en el 2015 con su rol antagónico. | Fuente: América Tv /AFHS

La actriz Úrsula Boza ganó popularidad en el medio artístico gracias a su participación en 'Al fondo hay sitio', donde encarnó a la malvada Claudia Llanos, mejor conocida como 'Mirada de Tiburón'. A propósito del regreso de la exitosa teleserie, la intérprete hizo unas declaraciones sobre su labor que ha llamado la atención de los medios y sus seguidores.

En una entrevista concedida al youtuber 'ChiquiWilo', Boza reveló la cifra que ganaba por aparecer en cada capítulo de la producción de América Televisión, donde se encargó de atormentar a la familia Maldini por varias temporadas, hasta morir trágicamente en manos de Francesca, personaje interpretado por la actriz Yvonne Frayssinet.

"En 'Al fondo hay sitio' me llamaron. No hice casting, me dijeron: 'hay un personaje de la secretaria de Miguel Ignacio, son 10 capítulos y hay 100 soles por capítulo grabado y emitido'", comentó. A pesar de la discreta propuesta, Úrsula Boza se animó a aceptar el papel debido a la popularidad de la serie.

"Dije 'vamos con todo'. Recién empezaba y fui a trabajar por mis 10 capítulos. Mi personaje pegó, gustó tanto mi trabajo que me quedé todos los años de 'Al fondo hay sitio', y así llegué a ser la 'Mirada de tiburón'", agregó.

¿CLAUDIA LLANOS REGRESARÁ A LA NUEVA TEMPORADA DE AFHS?

'Al fondo hay sitio' ha traído muchos recuerdos en sus fanáticos y trajo de regreso a varios personajes, entre ellos hay una mujer que aparece de negro caminando por el cementerio de quien se presume que es la nueva villana.

Sin embargo, esta mujer deja una rosa roja en la tumba de Claudia Llanos, la popular ‘Mirada de tiburón’. Este detalle levantó las sospechas del público quienes rumorean que es posible el regreso de este personaje interpretado por Úrsula Boza.

A ello, la actriz no ha sido ajena al estreno de 'Al fondo hay sitio' y respondió si volvía a la novena temporada de la serie.

“Gracias a todos por los comentarios de ayer sobre la serie ‘Al fondo hay sitio’, no lo sé (si volverá), lo único que le deseo a todos mis compañeros es que les vaya bien y que sea un éxito. Estén pegados a la serie porque todo (puede pasar)”, dijo Úrsula Boza en su cuenta de Instagram.

