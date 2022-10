Valeria Flórez y Andrés Ugarte Diez Canseco tienen una relación de 6 años. | Fuente: Instagram

La recordada participante del Miss Perú 2022, Valeria Flórez, anunció su compromiso con su novio, el piloto Andrés Ugarte Diez Canseco. Por medio de sus redes sociales, la conductora de televisión lució su anillo.

“Para toda la vida”, se lee en la descripción. La pareja viajó a Argentina donde, en una ceremonia íntima y junto a sus familiares, decidieron dar un paso más en su relación de seis años.

En sus redes sociales, Valeria Flórez y Andrés Ugarte comparten sus vacaciones y los momentos que pasan juntos. La modelo logró gran notoriedad en el Miss Perú 2022 y quedó en el tercer puesto en el certamen de belleza, pero fue coronada como Miss Latina Universal 2022.

Actualmente, la modelo está al frente de "Un día en el mall", un programa de televisión que conduce junto a Andrea Arana. Además de su incursión en los medios de comunicación, Valeria también posee un gran talento para el canto, incluso, hace un par de años estrenó el tema ‘Ya no’, una canción de protesta ante la violencia. Además, es participante de “Esto es bacán”.

Valeria Flórez y el inicio de su carrera musical

De 2007 a 2012, “América Kids” conquistó a la audiencia peruana gracias al carisma de un grupo de adolescentes que se encargó de conducir este espacio. Entre los miembros de esta generación, que luego hizo el salto a la serie “La AKdemia”, resaltó Valeria Flórez, quien actualmente continúa en la televisión y tiene además otro proyecto digital.

Aunque muchos no lo sabían, la artista de 25 años estudió música en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

“Me encantaría poder vivir de la música”, manifestó Flórez a RPP Noticias, previo al lanzamiento de su su tema 'Ya no' (2020), no sin reconocer las complicaciones que acarrea este rubro. Y tampoco sin esconder sus ilusiones: “En unos años, me veo haciendo giras. Y sí, me encanta la televisión, me inicié ahí, pero son mundos distintos. Si pudiera quedarme con uno, elegiría la música en verdad”.

Tras su inicio con esta nueva canción, la cantante no le cierra las puertas a explorar otros géneros. “Uno tiene que hacer lo que al público le gusta y a ti te haga feliz. Inicié mi carrera con una canción bien potente, pero me encantaría inclinarme un poco más al pop, de repente algo urbano”, señaló. Y agregó que ya está evaluando lanzar un nuevo sencillo para el verano, “más movido de repente”.

