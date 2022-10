Claudio Pizarro, en Perú, pasó por Deportivo Pesquero y Alianza Lima. | Fuente: EFE

Claudio Pizarro es el peruano más laureado en el mundo del fútbol. Y es que, por ejemplo, se ha llevado título como la Bundesliga, Champions League y Mundial de Clubes.

Hace unas semanas, Claudio Pizarro tuvo una despedida de las canchas con las camisetas del Werder Bremen y Claudio Pizarro. Este sábado, ya alejado de los terrenos de juego y en un video en vivo en su cuenta de Instagram, al 'Bombardero' se le pudo ver compartiendo con amigos.

Es así que un seguidor en la red social en mención le consultó a Pizarro si es que tiene pensado que se haga un proyecto acerca de su vida en una película. El exdelantero de la Selección Peruana no tuvo problemas en responder.

Claudio Pizarro y un peculiar 'live' en Instagram

"En eso andamos, vamos avanzando", fue la breve réplica de parte del también exjugador del Colonia alemán.

Además, referentes como Christian Cueva y Leao Butrón tuvieron algunos comentarios en el video en vivo. Le enviaron afectuosos saludos.

Por otra parte, el último jueves, Claudio Pizarro habló para la agencia AFP. En la conversación dio cuenta de la razón del por qué ya no juega más a nivel profesional.

"No hay posibilidad, no hay posibilidad [de jugar a un alto nivel a los 40 años de edad]. Creo que ya no es posible hacerlo", fue lo que mencionó.

Pizarro, figura peruana en el fútbol del extranjero

El 'Bombardero de los Andes' se retiró con seis títulos de Bundesliga en su palmarés, además de cinco Copas de Alemania y Champions League. Es además el goleador con más edad en la Bundesliga, a los 40 años.

"Si quieres jugar en los grandes clubes, en las grandes ligas, donde los equipos juegan tres partidos a la semana, es muy difícil seguir jugando a ese nivel", añadió.

