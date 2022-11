Valeria Piazza Vásquez​ es una modelo, comunicadora social y presentadora de televisión peruana. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: Rafa Bertorini

Después de 12 años de relación, la modelo Valeria Piazza y Pierre Cateriano contrajeron matrimonio en una ceremonia privada este sábado 19 de noviembre. Ethel Pozo se encargó de compartir el momento en el que la pareja se dio el ‘sí, acepto’ mientras todos los asistentes aplaudían.

Horas antes del evento, la exmiss Perú se mostró nerviosa y confesó que no podía dormir por pensar en el día que se iba a casar.

“Ya llegó el gran día. Estoy desde las seis de la mañana. No puedo con los nervios. He estado bastante nerviosa. Creo que he dormido tres horas en la noche. Tengo el corazón un poco acelerado”, contó a Estás en todas.

Estos sentimientos los comparó con su pase al Miss Universo 2017 donde quedó dentro de las 20 mejores. “Son días que marcan tu vida. Creo que este va a ser uno de los días más importantes de mi vida”, indicó Valeria Piazza.

¿Cómo fue la pedida de mano de Valeria Piazza?

Luego de quedar entre las 13 mejores participantes del certamen Miss Universo 2017, la candidata peruana anunció mediante su cuenta de Instagram que se comprometió con su novio Pierre Cateriano.

Apenas regreso a Perú, la reina de belleza fue sorprendida por Pierre, con quien lleva más de seis años de relación, con un hermoso anillo de compromiso que presumió en las redes sociales. "Te miro y veo el resto de mi vida en tus ojos. Le dije que sí. Te amo", publicó.

Cateriano, orgulloso de su pareja, viajó a Filipinas y siguió paso a paso a Piazza durante su preparación y paso por las competencias preliminares del concurso. Incluso, estuvo presente en cada ensayo y relató que es una labor agotadora. “Hasta yo estoy cansado”, dijo.

Valeria seguiría los pasos de su antecesora Laura Spoya, quien se casó con el empresario mexicano Brian Rullan. Ambas optaron por comprometerse tras su paso por la competencia internacional.

La comunicadora social de 27 años logró un puesto en el top 13, tras pasar pruebas en traje de baño, de noche, típico y una entrevista personal. Aunque tuvo un buen desempeño, que se reflejó en los resultados, fue criticada por el estilista profesional Carlos Cacho.

“Creo que la pasarela es el problema máximo que tuvo. (…) creo que es cómo te desplazas durante el concurso, por encima de que sea una chica linda e inteligente, es como te conduces al caminar, los giros, cómo muestras tu ropa de baño, cómo utilizas el pareo”, dijo a RPP en ese entonces.

