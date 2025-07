"Se hizo justicia": Korina Rivadeneira saluda sentencia contra bailarín y anuncia que donará monto de reparación civil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Korina Rivadeneira se pronunció tras conocerse la condena de dos años y seis meses de prisión suspendida del Poder Judicial contra Vajda Zoltan Attila, el bailarín húngaro que le realizó tocamientos indebidos durante una función del espectáculo Dioses del Circo: Virtuoso el último domingo 20 de julio.

Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo y actriz venezolana compartió un comunicado donde asegura que la sentencia contra el extranjero “no le trae paz” como muchas personas piensan.

“Aunque muchos pensarían que eso trae paz, no fue así para mí. Lo que sí puedo decir, es que se hizo justicia. Durante todo este proceso, me llegaron muchos mensajes. Mujeres que me contaron que vivieron cosas parecidas (…) Esos mensajes me marcaron. Me di cuenta de que hay tantas heridas abiertas, tanto silencio guardado, tanto dolor sin nombre. Y por eso siento que no puedo quedarme callada”, escribió.

En ese sentido, la exintegrante de Combate y Esto es guerra afirmó que publicará un video “junto con un especialista” para que pueda “orientar y guitar a mujeres que estén pasando por algo parecido o peor”. “Esto es necesario porque no podemos seguir normalizando lo que está mal”, sostuvo.

Por otra parte, la exactriz de Al fondo hay sitio pidió no comparar su caso con el de otras mujeres que sufrieron violencia.

“Recibí mensajes con rabia. Rabia porque en mi caso se hizo justicia y en otros no. Y aunque entiendo ese sentimiento, no quiero que esto se convierta en una comparación de dolores. Cada caso es distinto, y ojalá todos pudieron tener un cierre justo”, señaló.

Korina Rivadeneira asegura que donará dinero ganado en reparación civil

Korina Rivadeneira aseguró que donará el dinero de 10 mil soles como pago de reparación civil que recibirá como parte de la sentencia de prisión suspendida impuesta contra el bailarín húngaro por tocamientos indebidos.

“Ese dinero no me hace sentir mejor, no borra lo vivido, no repara lo que me pasó, pero puede servir para algo. Por eso, junto a mi familia, hemos decidido donarlo a una institución que apoye a mujeres víctimas de violencia. Porque si esto puede ayudar a que alguien más reciba apoyo, contención o justicia, entonces vale la pena hacerlo”, expresó.

En otro momento, la modelo venezolana contó que pudo conocer que el ciudadano húngaro Vajda Zoltan Attila tiene una hija de 9 años y que desde que lo supo “no ha podido sacarla de su mente”.

“Me da tristeza. Me conmueve. Pero también espero que esta situación sirva para que, algún día, esa niña entienda que ningún acto que te haga daño es normal y nadie tiene derecho a vulnerarte”, acotó.

Korina Rivadeneira reveló que bailarín lloró y le pidió disculpas

La esposa de Mario Hart también reveló que el bailarín sentenciado lloró y le pidió disculpas, algo que le hizo sentir “una profunda tristeza”. “Durante la sentencia este hombre llora pidiéndome disculpas (…) Verlo quebrado me hizo sentir profunda tristeza porque no puedo evitar pensar en él; estando en un país donde no hablan su lengua, enmarrocado con miedo de no ver a su hija en quien sabe cuánto tiempo, pensando en el dinero que tiene que pagar y en lo solo que debe sentirse”, señaló en su post junto con su comunicado.

A pesar de sentir pena por su agresor, Korina recalcó esperar que esta sentencia le pueda “servir de lección” para que nunca más agreda a las mujeres como lo hizo con ella.

“Sé perfectamente que esto le va a servir como lección para que jamás vuelva a actuar como un gorila pedante que hace lo que se le da la gana con una mujer, que a las personas se les respeta. Acepto las valientes palabras de disculpas con mucho agradecimiento”, agregó.

Finalmente, exhortó a los creadores, productores y organizadores de los espectáculos a “tener un mínimo de reglas y sentido común, sobre todo respeto”.

“A quienes fueron a promocionarse en mi programa a no obviar importantes detalles del contenido del show y empezar a llamar a cada show con el nombre que corresponda, considero que un circo es un ambiente sagrado y lleno de talento así que hasta ello merece respeto”, concluyó.

Bailarín acusado de tocamientos indebidos a Korina Rivadeneira recibió prisión suspendida

El Poder Judicial dictó una condena de dos años y seis meses de prisión suspendida contra Vajda Zoltan Attila, el ciudadano húngaro acusado de realizar tocamientos indebidos a la actriz y modelo Korina Rivadeneira durante una función del espectáculo Dioses del Circo: Virtuoso.

La audiencia se desarrolló este jueves en la Corte Superior de Justicia de Lima, ubicada en el jirón Huancavelica, en el Centro Histórico de la capital.

Durante la sesión, el magistrado también dispuso el pago de una reparación civil de 10 mil soles a favor de la agraviada. La resolución se dio tras escuchar los argumentos de ambas partes en la sala judicial.

La defensa del acusado, quien estuvo de manera presencial, informó que Vajda Zoltan reconoció su responsabilidad en los hechos, ofreció disculpas a la víctima y sostuvo que no tuvo la intención de causarle daño.

