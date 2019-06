Abogada de Vanessa Terkes dio detalles de cuándo inició la violencia de George Forsyth contra la actriz | Fuente: Instagram de Vanessa Terkes

Vanessa Terkes acudió a la Corte Superior de Justicia de Lima para presentar una denuncia contra su esposo George Forsyth por violencia familiar. Al salir del Poder Judicial, la actriz estuvo acopañada de su madre y se retiró sin dar declaraciones a los reporteros que se encontraban en el lugar.

Quien sí dio detalles de la denuncia presentada contra el alcalde de La Victoria fue Clementina Carrasco, abogada de Vanessa Terkes. La representante legal reveló que la actriz empezó a sufrir agresiones psicológicas desde los primeros días de la celebración de su matrimonio.

“Vanessa empieza a sufrir esta violencia ─como lo ha dicho en su denuncia─ a los cinco días después de su matrimonio, cuando [Forsyth] publica conversaciones con su expareja, donde él se despide justo el mismo día en que se estaba casando. Eso es una falta total de respeto a su esposa”, señaló Clementina Carraasco, representante legal de actriz peruana.

Abogada de Vanessa Terkes dio detalles de cuándo inició las agresiones de George Forsyth contra la actriz | Fuente: Captura de TV

Clementina Carrasco también mencionó cuáles fueron los argumentos que dio el alcalde de La Victoria cuando su esposa le hizo mención sobre las conversaiones.

“Él [George Forsyth] argumentó que sí ─efectivamente─ había sido una conversación de despedida. Y Vanessa Terkes ─como su esposa─ le pidió que le enseñara cuál había sido la conversación y él ─irónicamente─ dijo: "no te preocupes que he borrado la conversación porque mi celular no tiene tanta capacidad”, explicó.

Previo a las declaraciones de la abogada de Vanessa Terkes, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables envió un comunicado donde insta a la institución a "actuar con la debida diligencia para otorgar las medidas de protección que correspondan y, de esta manera, garantizar la integridad" de la actriz.