Vanessa Terkes anunció que seguirá trabajando en "Enboca de todos" "para poder pagar mis cuentas”. | Fuente: Composición

Vanessa Terkes reapareció en la televisión luego de haber puesto una denuncia contra su esposo Geroge Forstyh por violencia familiar en la Corte Superior de Justicia de Lima, a donde acudió junto a su abogada Clementina Carrasco.

Tras varios días de mantenerse en silencio, la actriz llegó al programa “En boca de todos” para decir que ya no hablará más sobre lo vivido con George Forstyh, pues considera que “es un tema delicado que se tiene que tocar en el lugar donde se tiene que tocar”. “Hace unos días di una entrevista y hasta ahí llegó el momento”.

“Estoy parada aquí porque soy una persona fuerte, porque tengo amigos que me han dicho que me tengo que levantar. Y tengo que seguir trabajando, seguir adelante y voy a seguir para estar en ‘La sabrosura’ para poder pagar mis cuentas, como lo he hecho siempre, yo misma”. dijo la aún esposa del alcalde de La Victoria.

Aunque anunció que volverá a estar a cargo de la secuencia ‘La sabrosura de Vanessa’, la actriz mencionó que no quiere que se mezcle su trabajo con la situación que está pasando luego de su separación de George Forstyh y de la denuncia por violencia familiar.

“Yo quiero paz, estar tranquila, planear mi futuro. Quiero separar mi trabajo de lo que he venido pasando, no quiero seguir hablando de esto en televisión. Quiero marcar un nuevo inicio, una nueva Vanessa, fuerte, con ganas de trabajar, luchadora, con ganas de superarme”, señaló Vanessa Terkes.

La actriz aprovechó el estar frente a las cámaras de “En boca de todos” para compartir un mensaje reflexivo ante la situación que esta pasando tras el fin de su matrimonio con George Forsyth. “Uno siempre aprende de estos malos momentos, las cosas no son casualidades”.

Vanessa Terkes anuncia que seguirá trabajando en televisión, pero no hablará más de su esposo George Forsyth y de la denuncia por violencia familiar. | Fuente: Captura de TV

DISPARA CONTRA EL PAPÁ DE GEORGE FORSYTH

En entrevista con Milagros Leiva para ATV Noticias Edición Matinal, Vanessa Terkes reveló que el papá de George Forsyth le advirtió que la boda era una farsa. “Tú sabes que esto es para la campaña, ¿no?”, le dijo, según la actriz.

Pero esa no fue la única frase que Harold Forsyth le habría dicho. “El papá me dijo ‘tú sabes que él puede tener su oficina ahí en la municipalidad para cualquier escapadita, porque uno se cansa del pollo a la brasa'”.