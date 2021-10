Vania Bludau se salvó de ser eliminada, sin embargo, se mostró incomoda por las opiniones de Santi Lesmes y le respondió. | Fuente: Instagram / Vania Bludau

Vania Bludau se salvó de ser eliminada de "Reinas del show". La modelo realizó un duro trabajo para su presentación en la quinta gala del programa, pero no solo su actuación le dio puntos adicionales, sino también sus incondicionales seguidores le ayudaron con sus votos para que pueda seguir en carrera. Sin embargo, la artista se mostró muy fastidiada por los comentarios de Santi Lesmes.

En conversación con los medios de comunicación, la exchica reality no dudó en responder a los comentarios que el español emitió sobre su presentación. Además, dijo que el jurado está en "todo su derecho" de calificarla como más le parezca.

“Sobre su comentario, no tengo la boca tan grande como él porque dice que tenemos que abrir la boca más. Ya lo dijo, no me gusta hablar de los comentarios porque el puntaje está dado y hay que ver si paso o no”, señaló Vania.

“Esta gala ha sido totalmente distinta, yo no he estado en ‘Los reyes del playback’, esto era baile, pero si ahora han pedido que la reina haga imitación... Una vez bailé de Shakira y me llevé el mejor puntaje, si esta vez no les ha parecido están en todo su derecho, más que todo Santi, para calificarme como quiera”, agregó la modelo.

Vania Bludau ha dicho que está satisfecha con su participación y espera que en la próxima gala pueda hacer su presentación con su cabello natural. También aprovecho para responder a la invitación que le hizo Santi Lesmes para que imite a Shakira. "Yo no trabajo en su circo, si él ya tenía la paleta en la mano, para que forzarme hacer otra imitación ... ¡Ya fue!".

Las favoritas de Vania Bludau

Vania Bludau también aseguró que en esta nueva temporada de "Reinas del show" tiene a sus favoritas que se podrían alzar con la copa. Pero ella confía en que su trabajo tendrá buenos resultados y será la ganadora.

“Yo jamás me he sentido confiada desde el día 1, para mí se la va a llevar Gabriela (Herrera) o Isabel (Acevedo), yo tengo que ser realista. No es dejarme, es darle el honor y respeto a lo que ellas hacen. Las dos me parecen unas capas, eso no es minimizarme, sino admirar a las demás”, precisó.

