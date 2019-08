Magaly Solier declaró en audiencia por denuncia de violencia física contra su esposo | Fuente: Instagram

La actriz Magaly Solier dio su declaración en la audiencia por la denuncia de violencia física que le entabló a Erick Mendoza, su aún esposo. De acuerdo con ATV Noticias, la actriz se quebró en llanto al dar su descargo y negó haber estado ebria el día del hecho violento.

Solier denunció a su esposo Erick Plinio Mendoza Gómez por maltrato físico y psicológico en agosto de 2017 en Ayacucho, el agravio ocurrió cuando la pareja se encontraba en un hospedaje de la ciudad.

La protagonista de la 'Teta Asustada" acudió a la comisaría de Huamanga para formalizar la denuncia; posteriormente el caso llegó hasta la Fiscalía de Familia de Ayacucho. El Segundo Juzgado de Familia de Huamanga, a cargo de la jueza Sonia Meneses Palomino, dictó medidas de protección a favor de la actriz.

La siguiente audiencia se ha programado para el próximo jueves 15 de agosto.

ACOSO EN EL METROPOLITANO

En mayo de 2014, Solier declaró haber sido víctima de acoso sexual en uno de los vehículos del servicio Metropolitano. Sin embargo, el acusado aún no ha sido juzgado y menos sometido a un juicio.

'Ha pasado ya un año del repudiable acto de acoso sexual que sufrí en el Metropolitano. Hice la denuncia respectiva siguiendo lo que la ley indica hacer en estos casos. La Policía y la Fiscalía acogieron mi caso y decidieron acusar al acosador, y ahora mi abogado me comunica que mi caso fue archivado, por una jueza, así como lo leen una jueza, diciendo que no hay lugar a juicio porque, según ella, es una simple querella . O sea lo que me ha pasado, y le pasa a muchas mujeres es una cosa simple?', dice la figura.