Yahaira Plasencia se arrepiente de hacer mediática su relación con Jefferson Farfán. | Fuente: Composición

Yahaira Plasencia presentó en conferencia de prensa su nuevo tema "Y le dije no", el cual tiene una ligera mezcla de reguetón y salsa, y con el que busca la internacionalización de su carrera.

Pese a que la cantante evitó contestar preguntas ligadas a su vida sentimental, debido a que desde hace varios meses se especula que ha retomado su relación con el futbolista Jefferson Farfán, la cantante señaló que en esta nueva etapa de su carrera planea evitar exponer mediáticamente diversos aspectos de vida privada.

Por eso motivo, Yahaira precisó que se arrepiente de hacer mediática su relación con Jefferson Farfán hace tres años.

"En algún momento sí porque me cayó todo de porrazo. Y definitivamente expuse demasiado mi vida privada. Entonces, ahora he tomado una posición de que mi vida privada solo me compete a mí y a mi familia. A mis fans y a ustedes (la prensa) les puedo dedicar todo mi talento, cariño y amor", dijo la cantante tras ser consultada por RPP Noticias.

Yahaira Plasencia se arrpiente de hacer mediática su relación con Jefferson Farfán. | Fuente: RPP

Asimismo, la intérprete de temas como "Ay amor" y "No vuelvas a besarme" señaló que no se arrepiente de haber participado en realitys de canto, pues sumaron para su nueva carrera musical.

"Para mí cada etapa de mi vida y cada programa en el que he participado ha sido aprendizaje total. En 'El artista del año' aprendí mucho porque tenía una maestra como Shantal. Yo siempre me llevé bien con Gisela y el equipo de producción. Siempre fui muy bien tratada", agregó.

El tema "Y le dije no" fue realizado por el multipremiado productor Sergio George, quien trabajó con grandes artistas como Marc Anthony, Thalía, Luis Enrique, Víctor Manuelle, Tito Puente, Jennifer Lopez, entre otros.

El videoclip de la canción será develado en el canal de YouTube de Yahaira Plasencia a la medianoche del viernes 16 de agosto.