Ximena Hoyos viene dedicándose al fisicoculturismo desde hace más de tres años. | Fuente: Instagram / Ximena Hoyos

Desde hace más de tres años que Ximena Hoyos, la actriz de 26 años que saltó a la fama gracias a su paso por "América Kids", viene dedicándose al fisicoculturismo. Esta faceta de su vida le ha llevado a participar en concursos internacionales, pero también de blanco de críticas por parte de usuarios que realizan lamentables comentarios sobre su físico.

De ellos, precisamente, la exparticipante de "Combate" se defendió hace poco, luego de compartir en su cuenta de Instagram videoclips y fotografías de su figura antes de un concurso internacional. "He leído muchos comentarios que de verdad me dan pena, tanta desinformación, diciendo cosas como 'qué te pasó', 'malograste tu cuerpo', en fin", indicó en la mencionada red social.

Ante esta situación, Ximena Hoyos respondió de manera rotunda: "Yo no les hago caso, pero me gusta que aprendan y para eso estoy, por eso les comparto mi preparación. Ese cuerpo no es para siempre, es solo para ese día. Como ven, ya no estoy así, personalmente tampoco me gusta, pero amo este deporte y lo acepto tal y como es".

El mensaje de Ximena Hoyos

Contra lo que digan sus detractores, Ximena Hoyos defendió su derecho a hacer con su aspecto físico lo que crea mejor para ella. "Seguramente verán cambios físicos y no faltarán nuevamente los comentarios de 'qué te pasó', ja, ja; pero algo que tienes que grabarte en la mente es 'mi cuerpo, mis reglas'", manifestó.

Después de una exitosa incursión por la televisión, la artista de 26 años se enfocó en el entrenamiento para representar al Perú en diversas competencias de fisicoculturismo. De hecho, en 2019, consiguió hacerse del primer lugar en el Campeonato Nacional de Fisicoculturismo.

En aquella ocasión, Ximena Hoyos compitió en la categoría fitness. En una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, relató lo complicados que fueron los ejercicios que debió seguir para alcanzar ese aspecto físico. Un proceso en el que estuvo guiada por su entrenador personal Carlos Quesada.

"Este deporte no es nada nada fácil", señaló entonces la artista. "Respeto mucho a todos los atletas que se dedican a esto. De verdad, mis respetos", agregó.

