Xoana González aclara que sí paga impuestos a la Sunat de sus ganancias en OnlyFans. | Fuente: Instagram

Xoana González no solo ha ganado popularidad luego de su incursión en OnlyFans, sus ingresos económicos también han tenido un incremento considerable gracias al contenido que ofrece junto a su pareja en la plataforma de contenido para adultos.

Esto le ha permitido adquirir un departamento valorizado en 250.000 soles; además, ya empezó con la construcción de su albergue para animales en situación de abandono, un ambicioso proyecto que estará ubicado en los alrededores de Buenos Aires.

En ese sentido, la modelo argentina habló sobre la disposición de la Sunat que indica que los influencers deberán cumplir con el pago de impuestos; en esta categoría también se incluye a los personajes que trabajan en dicha plataforma.

¿XOANA GONZÁLEZ PAGA IMPUESTOS A SUNAT?

En una conversación con el programa 'Al estilo Juliana', Xoana González sostuvo que, para cumplir con los dispuesto con la entidad del Estado, tiene un contador a su disposición para que pueda declarar sus ganancias y tener todo en regla.

"Una vez que ingresa (el dinero) a tu cuenta del banco, lo ingresas al sistema financiero y lo declaras. Yo tengo mi contador de hace años y no entiendo de eso, pero este año declaré tanto que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor", aseguró.

Asimismo, precisó que la propia plataforma de suscripción para adultos, la obliga a pagar impuestos, aclarando que mantiene en regla su situación económica con el Estado. "De OnlyFans, si se paga impuestos", recalcó.



Xoana González cobra 30 dólares por suscripción en OnlyFans. | Fuente: Facebook

¿CUÁNTO GANA XOANA GONZÁLEZ EN ONLYFANS?

Por cada suscriptor en OnlyFans, Xoana González cobra 30 dólares actualmente. Cuando inauguró su cuenta, la tarifa era de 20 dólares, porque al inicio solo publicaba fotos, sin embargo, ahora dispone de videos para sus seguidores. También ofrece contenido exclusivo para los suscriptores que pagan un costo especial.

De esta manera, la modelo puede llegar a ganar hasta 9,000 dólares mensuales, tal como reveló en el programa de Magaly Medina. Y es que OnlyFans dispone de una opción para las propinas. "Sí, con las propinitas puedes ganar 9.000 dolares mensuales", aseguró Xoana a Magaly.



