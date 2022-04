Yaco Eskenazi, conductor de 'En esta cocina mando yo', habla de la coyuntura actual de nuestro país. | Fuente: Instagram | Yaco Eskenazi

Yaco Eskenazi, conductor de "En esta cocina mando yo", se animó a dar su opinión sobre la actual coyuntura política que atraviesa nuestro país, luego de las protestas que se generaron a raíz del sorpresivo decreto supremo que obligó la inmovilización social obligatoria en Lima y Callao.

"Antes que nada, quiero decir que la violencia no lleva a nada, si los peruanos no estamos unidos y nos violentamos, nos vamos a hundir más. Todos tenemos que ponernos de acuerdo en que tenemos que sacar al Perú adelante, no podemos jalar la cuerda, unos para un lado y otros, para el otro, todos los peruanos tenemos que jalar para el mismo lado", expresó a Pro TV.

Al ser consultado sobre una posible solución para acabar con la crisis social, el exintegrante de 'Esto es Guerra' dijo que "los que tengan que dar un paso al costado que, simplemente, lo hagan por el bien del Perú. No se trata de quién está en el poder, se trata de pensar en el pueblo, en la gente que más lo necesita".

SE PREPARA PARA LA SEMIFINAL DE "EN ESTA COCINA MANDO YO"

Este domingo 10 de abril a las 7 de la noche se vivirá la semifinal de "En esta cocina mando yo". Rafael Cardozo y "Cachaza" se enfrentan a Erick Osores y María Julia Flores, la mamá de Yoshimar Yotún, por su pase a la gran final.

Sobre este programa, Yaco Eskenazi, conductor del espacio, cuenta pormenores de lo que pueda ocurrir.

"Nunca jamás me imaginé que Eric Osores estaría en la semifinal de la cocina porque es malísimo cocinando, él tiene miedo de agarrar la carne cruda, felizmente, María Julia, quien es una capa, estuvo detrás de él", indicó Yaco antes de referirse al equipo contrario.

"Rafael es un competidor por excelencia, lo pongas a hacer lo que lo pongas a hacer, él siempre va a querer ganar y se va a sacar la mugre, y Cachaza sabe cocinar, entonces, ellos hicieron buena dupla en la cocina, ellos pudieron enfrentarse a la mamá de Yotún", comentó.

