Yaco Eskenazi habló se su relación con Nicola Porcella. | Fuente: Composición

Yaco Eskenazi, conductor del programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya", se refirió sobre su excompañero en "Esto es guerra", Nicola Porcella, quien en los últimos meses protagonizó sonados escándalos, como cuando apareció en un video agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

El también exchico reality descartó participar en algún proyecto televisivo o de redes sociales con Nicola Porcella y señaló que desde hace buen tiempo no conversa con él.

"A mí no me han dicho nada, así que no tengo idea de donde salieron esos rumores. Ya no converso con Nicola hace tiempo, pero no quiere decir que estemos distanciados, seguimos mantenido una amistad", dijo Yaco Eskenazi.



Asimismo, se refirió a su compañera en conducción de "Mi mamá cocina mejor que la tuya", Ethel Pozo, quien ahora también conduce el programa matutino de América Televisión, "El show después del show".

"Cada día tiene más confianza en la conducción de un programa diario, que es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos en Mi mamá cocina mejor que la tuya. Estoy muy contento por su crecimiento", agregó.



Finalmente, habló sobre la posibilidad de tener un segundo hijo con su esposa Natalie Vértiz.



"Sí quiero, pero no depende de mí, la que realmente hace la chamba difícil con un embarazo es la mujer, así que estoy esperando a que Natalie haga un espacio en su agenda para planificar a nuestro segundo bebé. ella ha soñado con una bebita", concluyó.