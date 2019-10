Ethel Pozo culpa a "la competencia" por los rumores de romance con Yaco Eskenazi | Fuente: GV Producciones

Hace unos meses surgieron rumores de un presunto romance entre Yaco Eskenazi y su compañera de conducción Ethel Pozo. Ambos salieron a descartar esos comentarios y resaltaron la buena química que tienen y que se manifiesta en su programa de televisión "Mi mamá cocina mejor que la tuya".



En entrevista con el diario Trome, Ethel culpó a "la competencia" de propagar esos rumores. "En general, sé claramente que eso viene de la competencia, porque ese rumor surgió cuando iba a estrenar la nueva temporada de ‘Mi mamá cocina’ en marzo. Luego, fue en agosto, cuando cumplimos 2 años, y ahora en el lanzamiento del programa ‘El show después del show’, donde lo sacaron a relucir en la conferencia", comentó.

"Siempre es la competencia, entiendo que de alguna manera algunos lo toman para querer bajar el coche a otros, pero ni en otra vida haría eso, ¡jamás! Esa gente no me conoce, no sabe de mis valores, mi fe, mi familia... Deben estar pensando ‘qué le digo a esta chica’... Sé que siempre va a haber críticas, pero me disgusta que sea algo que dañe tu honra... Qué se va a hacer, no puedo evitar que gente malintencionada sugiera algo tan feo", explicó.

DESCARTAN SALIDA DE YACO

Estas declaraciones siguen la misma línea de lo declarado por Ethel Pozo a RPP Noticias. La conductora de televisión, también gerente comercial de GV Producciones, aseguró que Yaco Eskenazi continuará conduciendo junto a ella.

"Hoy (martes 10 de setiembre) grabé con Yaco. No sé mucho del tema, pero me contó que un tema solo de redes sociales. Nosotros andamos partiendo el tiempo en todos nuestros trabajos. Hace poco estuvimos en Huancayo con una obra de teatro. Hoy en día puedes hacer televisión, teatro, redes sociales. Así que por suerte hay trabajo", agregó y contó que su nuevo programa junto a Natalia Salas y Renzo Schuler “El Show después del show” se estrena este lunes 16 de setiembre a las 9:30 a.m.