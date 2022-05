Yahaira Plasencia confesó haber estado internada por un cuadro depresivo. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

Hace seis años, la cantante Yahaira Plasencia atravesó por un difícil episodio de su vida: sufrió un cuadro depresivo severo que la llevó a hospitalizarse. Ocurrió cuando debió enfrentar la presión mediática al tener una relación sentimental con el futbolista Jefferson Farfán.

"Estuve internada dos meses", dijo la salsera en el podcast "Mujeres poderosas". "Me sedaban para dormir y para estar más tranquila, porque había mucha presión afuera (...). Eso me pasó a los 22 años, era muy fuerte y yo no sabía cómo manejarlo", agregó.

De acuerdo con Yahaira Plasencia, lo que más le dolía del asedio de la prensa era que la "juzguen tanto". "Uno se puede equivocar, pero siempre juzgan demasiado a la mujer en general. Todo el mundo se equivoca. Obviamente, entonces yo era muy chiquita y no sabía cómo reaccionar", indicó.

Aquel 2016, la cantante arrancaba su carrera como solista luego de formar parte de la agrupación Son Tentación. "Sé que te amaré" fue la versión de "¿Quién eres tú?", de la cantante mexicana Yuri, con la que Plasencia dio sus primeros pasos en la industria de la música con nombre propio.





Yahaira Plasencia: "Me hice conocida por Jefferson Farfán"

Por otro lado, Yahaira Plasencia admitió que ganó popularidad gracias a la relación sentimental que tuvo con el futbolista Jefferson Farfán. "Siempre lo he dicho, me hice conocida por mi pareja", señaló en alusión a esa primera etapa de su carrera.

"Pero yo he venido trabajando desde siempre y hasta el día de hoy tengo lo que tengo que son por mi esfuerzo", añadió la salsera.

Asimismo, se refirió al verdadero motivo por el que su unión con Jefferson Farfán no prosperó y descartó que haya habido algo "tóxico" entre los dos. "A los 22 años me tocó la fama de un día para otro, no fue fácil manejar el tema", indicó.

"Si algún momento los dos terminamos, fue porque queríamos tranquilidad ambos. Yo quería mi carrera y él estaba en lo suyo, cada uno en lo suyo", afirmó.

Actualmente, Yahaira Plasencia ya cuenta con una trayectoria más consolidada en la escena musical peruana. Su despegue vino de la mano con éxitos como "Y le dije no", bajo la producción de Sergio George, y hasta ha sido nominada a premios internacionales, como los Heat.

Yahaira Plasencia estrena "La cantante"

Entre los últimos proyectos de Yahaira Plasencia, está "La cantante", un tema que lanzó el pasado 27 de mayo a través de todas sus plataformas musicales. La canción le rinde homenaje al ícono de la salsa mundial, Héctor Lavoe, ha sido producida por Sergio George e incluye la participación del artista urbano Ator Untela.

El lanzamiento de esta versión de “El cantante”, uno de los grandes clásicos de la salsa dura compuesto por el maestro Rubén Blades, también incluirá el estreno de un videoclip en el canal oficial de YouTube de la salsera. El material audiovisual, grabado recientemente en Colombia, se encuentra en la última fase de postproducción.

"'La cantante' es el quinto tema que grabo junto a Sergio George como productor, con su experiencia, él está haciendo una fusión muy interesante entre la salsa y la música urbana. La novedad, en esta versión es que viene con el rapeo de Ator. Es un homenaje con mucho respeto a Lavoe”, dijo Yahaira Plasencia en un comunicado de prensa.

“Sergio sugirió el tema y a mí me encantó porque Lavoe es uno de los cantantes favoritos de mi papá, siempre lo escuchaba en casa cuando era niña. Además, me identifico con la letra, como muchos artistas que detrás de las luces de un escenario somos seres humanos con sueños, luchas, errores, pero siempre con mucho esfuerzo y trabajo”, añadió.

