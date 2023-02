Yahaira Plasencia afirma que no es amiga de Jefferson Farfán tras el fin de su relación. | Fuente: GV Producciones

No le molesta hablar de su pasado. La cantante Yahaira Plasencia afirmó que no es amiga de Jefferson Farfán, su expareja, y que no le molesta que le sigan preguntando sobre su pasado, “No, normal son etapas de la vida”, dijo en entrevista con ‘Estas en todas’.

En conversación con ‘Choca’ Mandros, la intérprete de ‘La Cantante’ dijo que no es amiga de Farfán y que ni se siguen en redes sociales. Mostrándose incómoda por el tema, Plasencia preguntó por el enfoque de la entrevista. “¿La entrevista es de…? Corten, corten la entrevista”, dijo.

“¿Te molesta que la gente te siga recordando tu recorrido del pasado?”, le preguntó Mandros. A lo que ella respondió que no.

SU NOMINACIÓN A PREMIO LO NUESTRO

Yahaira Plasencia arrancó el 2023 con una gran noticia: su colaboración con el rapero peruano Ator Untela, "La cantante", fue nominada a la próxim< edición de Premio Lo Nuestro en la categoría de Canción del Año - Tropical. La salsera compite con artistas de la talla de Prince Royce ("Lao a lao"), Marc Anthony ("Mala"), Romeo Santos ("Sus huellas") y Luis Figueroa ("Todavía te espero").

La gala principal de Premio Lo Nuestro 2023 se llevará a cabo el próximo jueves 23 de febrero, en el Miami - Dade Arena (EE.UU.). La ceremonia será conducida por Paulina Rubio, Adrián Uribe y Alejandra Espinoza.

