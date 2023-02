En 2021, fue nominada a los Premios Heat Latin Music por 'mejor artista región sur' y a los Premios Juventud como 'la nueva generación-femenina'. | Fuente: Instagram

"Que ese premio se venga al Perú", sostiene Yahaira Plasencia tras su nominación a los galardones del Premio Lo Nuestro de la cadena Univisión, en la categoría a 'Canción del Año - Tropical'. Con su versión 'La Cantante', la joven salsera y el rapero peruano Ator Untela compiten con grandes artistas como Marc Anthony, Prince Royce y Romeo Santos. La elección del ganador estará en manos del público, a través de una votación electrónica, que concluye este 5 de febrero.

"Me siento feliz de poder representar al Perú en los Premios lo Nuestro y muy agradecida del gran apoyo en las votaciones que vengo recibiendo de mis compatriotas, de los medios de comunicación y de muchos artistas amigos que me respaldan. Ser la única mujer en la categoría tropical es un orgullo para mí. Me siento bendecida, gracias Dios y gracias a mi equipo, a mi familia, a mis 'Yahalovers', a mi productor Sergio George y a Ator Untela por confiar en mí", afirma Yahaira en un comunicado.

Más allá de la satisfacción de ser nominada a los galardones del Premio Lo Nuestro, Plasencia también abriga la esperanza de poder dar la sorpresa y llevarse un Billboard o un Latin Grammy.

"Esta nominación es una señal de que estamos haciendo bien el trabajo. Que todo el esfuerzo y sacrificio han valido la pena. No pararé hasta ir por los Billboards o por un Grammy Latino, ese será mi próximo objetivo. La votación es solo hasta el 5 de febrero, por favor, compartan el link y voten. Regalémosle juntos una alegría al Perú", dijo la artista.

Yahaira Plasencia: ¿Cómo votar por la salsera para el Premio Lo Nuestro 2023?

Para apoyar a Yahaira Plasencia en el Premio Lo Nuestro 2023, sus seguidores podrán votar por ella en este enlace.

Será el público el que con sus votos elija al ganador o la ganadora de estos galardones, que reconocen la excelencia en la música latina desde su creación en 1989. Premio Lo Nuestro es, por ello, la entrega de reconocimientos más antigua en la historia de la música hispana.

Con varios proyectos musicales y lanzamientos en compás de espera, Yahaira Plasencia continúa enfocada en su consolidación artística. “Muchos en el Perú afirman que mi carrera musical es un fracaso, yo les voy a seguir respondiendo solo con trabajo, música y alegrías para mi país”, afirmó la artista.

'La Cantante', su canción que compite en Premio Lo Nuestro 2023, es una versión del tema de Héctor Lavoe, 'El cantante', que compuso Rubén Blades en los años 70. Este último, precisamente, elogió el cover de Plasencia en junio del año pasado.

"El mensaje continúa intacto aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud. Yahaira hizo una adaptación a su estilo y eso lo entiendo y lo aplaudo. ¿Para qué copiar lo que hicimos hace décadas atrás?", dijo el legendario salsero.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.