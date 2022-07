Yahaira Plasencia participó recientemente en los Premios Juventud 2022. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

La cantante Yahaira Plasencia descartó que esté buscando iniciar una relación sentimental con un extranjero. El pasado 22 de julio, la artista peruana estuvo fuera de nuestro país para actuar en los Premios Juventud 2022 como parte del homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico.

"La verdad que no, no estoy interesada en tener una relación, estoy interesada en seguir creciendo, en dejar mi nombre en alto, en seguir estudiando, estoy interesada en eso. El amor para mí, ahorita, no tiene ninguna prioridad", dijo durante un enlace con el programa 'En boca de todos'.

Yahaira Plasencia enfatizó que actualmente no tiene nadie especial en su vida. "Mi único prioridad es seguir trabajando y crecer, pero obvio, cada vez que viajo y voy a premios importantes o reuniones importantes, conozco gente de la industria y me gusta hacer contactos", expresó.

"De hecho salgo con amigos, amigas, conozco gente y eso sí me gusta, pero buscar novio, no, yo creo que eso no se busca, llega solito", subrayó la salsera. Desde hace años, ella espera alcanzar la internacionalización con el apoyo del productor Sergio George, quien está llevando su carrera hacia ese camino.

Yahaira Plasencia y lo que buscaría en una nueva pareja

Pese a que a la fecha no busca una nueva relación sentimental, Yahaira Plasencia manifestó que sí hay ciertos atributos que cree que una nueva pareja suya debería tener. Ya anteriormente había dicho que no viviría un romance con un peruano por la exposición a la que estaría sometida su vida privada.

"Mira, la verdad, busco alguien que respete mi carrera, que la valore, que me apoye, porque ahorita estoy empezando a viajar muchísimo y es difícil mantener una relación, por eso la verdad yo no estoy interesada en nadie, porque necesito tranquilidad y paz mental para poder enfocarme en mis cosas", dijo.

Después de su romance con el futbolista Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia afirmó el pasado 14 de julio que no ha tenido ninguna otra relación. "Estoy soltera dos años. Y si yo de repente conozco a alguien, prefiero que sea de afuera. O sea, Miami, República Dominicana, Puerto Rico... porque aquí no puedo", afirmó.

En una reciente entrevista con RPP Noticias, para el programa A las diez con Alan Diez, la artista indicó que actualmente no mantiene una amistad con su expareja. También admitió que los comentarios de sus detractores la tienen sin cuidado.

