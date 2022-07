La salsera Yahaira Plasencia se pronunció sobre su vida sentimental. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

Desde hace dos años, tras ponerle punto final a su relación con el futbolista Jefferson Farfán, que la salsera Yahaira Plasencia prefiere mantenerse soltera. Porque si algo ha aprendido a lo largo de su trayectoria, es que su exposición a los medios complica su vida sentimental.

No es para menos: en los últimos años, la salsera peruana ha acaparado más de una portada, ya sea por escándalos, especulaciones o novedades en su carrera musical. De ahí que, en el caso de su antiguo amorío con el jugador de Alianza Lima, haya tratado de conocerse de forma privada.

"Yo he trabajado desde los nueve y como que no he quemado muchas etapas en mi vida. Siempre trabajaba. Tenía 17 años y trabajaba en Son Tentación mañana, tarde y noche. No es como que salí con alguien y lo conocí buen tiempo", sostuvo.

Yahaira Plasencia repuso que si con Jefferson Farfán era muy cerrada, fue porque su relación era "muy mediática". "Era un peso bien molestoso encima", sostuvo en entrevista con el comunicador Carlos Orozco para su canal de YouTube.

Yahaira Plasencia prefiere un extranjero

Hoy por hoy, Yahaira Plasencia afirmó que no tendría una relación sentimental con un peruano. La decisión responde a que siempre estará expuesta a que los medios recaben en su vida privada y ella termine expuesta como en el pasado.

Después de su romance con Farfán, la artista afirmó que no ha tenido ninguna otra relación. "Estoy soltera dos años. Y si yo de repente conozco a alguien, prefiero que sea de afuera. O sea, Miami, República Dominicana, Puerto Rico... porque aquí no puedo", afirmó.

En una reciente entrevista con RPP Noticias, para el programa A las diez con Alan Diez, Yahaira Plasencia indicó que actualmente no mantiene una amistad con Jefferson Farfán. También admitió que los comentarios de sus detractores la tienen sin cuidado.

"Yo he aprendido del negocio lo siguiente: que hablen mal o bien, pero que hablen. Ahora es como que: 'Oye están hablando de ti'. Bueno pues, que hablen, porque igual es promoción y marketing", dijo entonces.

Luego de haber lanzado el tema 'La cantante', que recibió elogios de la leyenda de la salsa, Rubén Blades, la salsera tendrá la oportunidad de actuar en los Premios Juventud 2022 para rendirle homenaje a la banda El Gran Combo Club.

