Yahaira Plasencia se defiende de las críticas: "No hago covers, son canciones versionadas"

Yahaira Plasencia lanzó el tema 'Acaríciame', éxito de María Conchita Alonso, y se defendió de las críticas luego de que muchos criticaran su carrera artística ya que no está sacando temas inéditos sino puros covers.

Por ese motivo, la cantante nacional explicó que la canción tiene un toque más actual porque forma parte del disco 'Éxitos de Juan Carlos Calderón' que se compone de diferentes hits de los 80 y 90.

“Feliz de que el single promocional sea el tema ‘Acaríciame’, pero ahora en una versión más actualizada, más chévere para que puedan bailar junto a (la cantante) Canela China que le da el toque urbano”, dijo Yahaira Plasencia para El Trome.

Asimismo, la salsera aclaró que 'Acaríciame' y los demás temas de su nuevo disco no son covers.

“Es que yo creo que no son covers, son canciones versionadas, distintas. Por ejemplo, esta canción con el toque urbano de Canela hace que sea completamente distinta. En las radios escuchas la salsa, el reguetón actual, pero no esa música tan bonita que teníamos de antes. Entonces, por qué no hacer algo bailable para que los jóvenes también se nutran del romanticismo que había en ese tiempo (...) vendrán muchas críticas y me las aguanto porque son canciones que a mí me encantan”, explicó.

Yahaira Plasencia ya no trabajará con Sergio George

La cantante Yahaira Plasencia reveló este sábado, en conversación con el programa En escena de RPP Noticias, que ya no seguirá trabajando sus nuevos proyectos con el productor Sergio George. Sin embargo, no descartó que en un futuro vuelvan a colaborar, dado que han cerrado su trato en "buenos términos".

"Estoy superagradecida con Sergio, ha aportado muchísimo en mi carrera artística y profesional en todo aspecto", dijo la salsera peruana. Asimismo, destacó "las enseñanzas" del productor estadounidense, quien le "abrió la mente" y le ayudó a "ver más allá de lo que puedo dar como artista, mujer, persona".

Luego de cuatro años de relación profesional, Yahaira Plasencia afirmó sentirse "preparada para seguir su camino sola" en busca de "nuevos sonidos, nuevas cosas". "Eso no quiere decir que no trabaje con 'Serge', quizá más adelante también", precisó. Pero en este momento, el productor está enfocado en trabajar con "otros artistas".

"Afuera, [Sergio George] está haciendo un disco A1 con grandes artistas. Es un disco que solo él puede hacerlo, porque es un maestro. Quedamos en muy buenos términos, hasta el día de hoy seguimos comunicándonos. Estamos muy contentos. Más que un productor, es como un padre para mí", señaló Yahaira Plasencia.