Las vidas de la salsera Cielo Torres y sus músicos estuvieron en peligro recientemente, cuando durante un show en el distrito de Comas se produjo una explosión. El hecho provocó que los asistentes salieran del local en el que se realizaba el evento, aunque en algunos casos hubo desmayos ante la falta de oxígeno.

La cantante de "Más fuerte" afirmó que los miembros de su orquesta estaban "armando los instrumentos en el escenario" mientras ella se disponía a subir, cuando entonces vio que "la gente salía corriendo". "Empezaron a gritar y oía: 'bombas lacrimógenas, no puedo ver'", contó al diario Trome.

"Mis músicos empezaron a ayudar a unas señoras que no podían ver ni respirar. Yo me quedé dentro del auto y escuché el explosivo al lado de mi carro. Reventó al lado mío, no me pasó nada, pero me asusté muchísimo. Entré en pánico, empecé a gritar, quería correr y no podía. Nunca había pasado por una situación así", agregó.

Una situación "traumática"

Luego de este suceso, Cielo Torres reconoció sentirse "sorprendida y asustada". "Por unos momentos pensé que ya no iba a salir viva de ese lugar. Fue una sensación muy fea", sostuvo. Asimismo, lamentó lo ocurrido y expresó que desea que "no exista heridos ni haya personas afectadas".

"Fue un momento feo y traumático", subrayó la cantante, que acaba de lanzar su tema "Vagabunda, borracha y loca". "Sé que todas las personas vivimos expuestas a un montón de peligros, soy consciente de ello, pero cuando te sucede es otra cosa. El vivirlo es muy feo", añadió.

Sobre el incidente, Cielo Torres también manifestó que le da "mucha pena y rabia saber que en nuestro país no hay leyes drásticas". "Una trabaja sin hacerle daño a nadie, de la manera más leal y tranquila, pero la delincuencia está en todos lados. Los más seguro es que haya sido ese tema [extorsión]", señaló.

Cielo Torres y sus proyectos a la vista

Por otro lado, Cielo Torres adelantó que tras el estreno de su última canción está en conversaciones con "un artista internacional" interesado en trabajar con ella. "No es un intérprete de salsa, sino un artista tropical. Todavía no puedo dar el nombre, pero ya estoy trabajando en ello. El lanzamiento está programado para junio", dijo.

En noviembre del año pasado, la salsera anunció que empezarí a trabajar con el productor Sergio George, el mismo que actualmente trabaja con la salsera Yahaira Plasencia.

Como se recuerda, la artista empezó en la música a los 19 años, en la orquesta Agua Bella, cuando ingresó en el 2007 como una de las nuevas vocalistas. Cuatro años después, se marchó de la agrupación para iniciar otra etapa musical, llegando a incorporar en su repertorio géneros como la salsa, el merengue o la bachata.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 23 SUCCESSION: ¿Qué tal nos pareció el primer capítulo de esta última temporada?

¡Volvió Succession! La aclamada serie de HBO estrenó el primer capítulo de su cuarta y última temporada. Renato León conversó con Astrid Abanto, una seriéfila, cinéfila y, además, fans de este podcast, para analizar lo que les dejó este primer episodio. Si ya la viste, dale play para ver si concuerdas con ellos.