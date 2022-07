La actriz Yiddá Eslava participó en el 'reality' televisivo "Combate" durante dos años. | Fuente: Instagram / Yiddá Eslava

La actriz Yiddá Eslava se volvió popular en la pantalla chica peruana gracias a su participación en el programa 'reality' "Combate", donde además conoció a su pareja y padre de sus hijos, Julián Zucchi. Sin embargo, según reveló recientemente, no recibía un gran sueldo.

En conversación con la periodista Verónica Linares, en su canal de YouTube, la protagonista de "Sí, mi amor" comentó cómo fue su ingreso al recordado espacio de competencia. "[Zumba y yo] fuimos los primeros en ser contratados", contó.

Es en este contexto que Yiddá Eslava confesó que su remuneración en "Combate" no era muy elevada: "Ganábamos muy poco. La gente cree que nosotros ganábamos millones, pero la verdad es que en las primeras temporadas ganábamos nuestros pasajes, nomás".

"Ya después que empezaron a arrancarse a la gente de los canales ya subió, pero nosotros ya no estábamos (...). Yo me fui, porque me salió una oportunidad en la radio", agregó la intérprete de 38 años, quien vio cómo ganaba fama después de la primera temporada.

Yiddá Eslava no quiere ser recordada como 'chica reality'

En junio pasado, la actriz Yiddá Eslava se mostró incómoda luego de que muchas personas la identifiquen como ‘chica reality’ tras su corto, pero recordado paso por “Combate”. Como se recuerda, junto a Julián Zucchi participaron en esta competencia durante dos años, entre idas y vueltas.

Si bien ahora está enfocada en escribir dos guiones para una película, espera que se le reconozca por su trabajo en “Sí, mi amor” y "Sí, mi amor 2", cintas peruanas que a la fecha están disponibles en Netflix.

“No sé si muchos saben que la película que hemos realizado con Julián es nuestra. La rodamos, escribimos el guion, actuamos, hicimos la producción. Nosotros estuvimos un periodo muy corto en ‘Combate’. Es muy fuerte que se queden en eso”, dijo Yiddá Eslava para el Trome.

“Es cosecha pura. A veces la gente me dice: ‘Ay, ¿cómo lo lograste?’. ¿Cómo? ¡Rompiéndome el alma! Mi deseo más profundo es cumplir mis sueños y lo estoy haciendo, pero no es fácil”, concluyó.

Nueva película a la vista

Luego de producir y protagonizar dos películas —"Sí, mi amor" y "¿Nos casamos? ¡Sí, mi amor!”, ambas disponibles en la plataforma de 'streaming' Netflix—, Julián Zucchi adelantó hace unas semanas que está preparando junto con Yiddá Eslava su "próxima película".

"Estamos muy contentos, terminando el guion, en etapa de preproducción, y eso nos apasiona, estamos muy entusiasmados con eso. Además, tenemos ganas de volver al escenario juntos, queremos hacer un show en fechas específicas", indicó el actor.

A inicios de febrero, se estrenó en cines “¿Nos casamos? ¡Sí, mi amor!”, la segunda película producida y protagonizada por Yiddá Eslava y Julián Zucchi. A través de sus redes sociales, la mediática pareja anunció que la cinta está disponible en Netflix desde el martes 3 de mayo.

