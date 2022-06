Yiddá Eslava no quiere ser recordada como 'chica reality'. | Fuente: Composición

La actriz Yiddá Eslava se mostró incómoda luego de que muchas personas la identifiquen como ‘chica reality’ tras su corto, pero recordado paso por “Combate”. Como se recuerda, junto a Julián Zucchi participaron en esta competencia hace muchos años.

Si bien ahora está enfocada en escribir dos guiones para una película, espera que se le reconozca por su trabajo en “Sí, mi amor” y "Sí, mi amor 2", cintas peruanas que se encuentran en Netflix.

“No sé si muchos saben que la película que hemos realizado con Julián es nuestra. La rodamos, escribimos el guion, actuamos, hicimos la producción. Nosotros estuvimos un periodo muy corto en ‘Combate’. Es muy fuerte que se queden en eso”, dijo Yiddá Eslava para el Trome.

“Es cosecha pura. A veces la gente me dice: ‘Ay, ¿cómo lo lograste?’. ¿Cómo? ¡Rompiéndome el alma! Mi deseo más profundo es cumplir mis sueños y lo estoy haciendo, pero no es fácil”, concluyó.

"¿Nos casamos? ¡Sí, mi amor!" ya está en Netflix

A inicios de febrero, se estrenó en cines “¿Nos casamos? ¡Sí, mi amor!”, la segunda película producida y protagonizada por Yiddá Eslava y Julián Zucchi. A través de sus redes sociales, la mediática pareja anunció que la cinta está disponible en Netflix desde el martes 3 de mayo.

El post consta de video y un texto. En la imagen quieta del video, se puede ver el título “¡Tenemos un anuncio!”, y a Yiddá tocándose el vientre, mientras Julián lo señala, como dando a entender que van a revelar la llegada de un nuevo retoño a la familia.

Sin embargo, cuando se reproduce, la pareja baila un reggaetón hasta abajo, dejando ver la pantalla detrás de ellos, donde se anuncia el estreno de “¿Nos casamos? ¡Sí, mi amor!” en la plataforma de streaming.

En el texto que acompaña el video, dan más detalles, como que la película podrá ser vista desde cualquier parte del mundo:

“Todos los que nos escribieron diciendo que no pudieron ver '¿Nos Casamos? ¡Sí, mi amor! ¡AHORA LA VAN A PODER VER! Desde sus casas, en familia y lo más lindo en el país en donde estes”.

